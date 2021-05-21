Parlamentní listy: Чехию использовали для обострения отношений

«Мы опять сыграли роль полезных идиотов, как уже случалось несколько раз в истории»

«Врбетице? Похоже, мы опять сыграли роль полезных идиотов, как уже случалось несколько раз в истории, для обострения отношений. На мой взгляд, всё это связано с изменениями в руководстве Соединённых Штатов и Чешскую Республику просто могли втянуть в какую-то игру спецслужб. Запад, как всегда, нас не поддержал, и нам опять придётся всё расхлёбывать самим. Наши пивоварни и промышленные предприятия будут плакать, а смеяться, вне всяких сомнений, будут немецкие. Совершенно ясно, что отношения с Россией закончатся надолго и что мы понесём экономические потери»,

– комментирует нашумевшее «дело Врбетице» депутат парламента Чехии Ян Грнчирж, интервью с которым опубликовала чешская газета Parlamentní listy.

Хорошо, что чешский посол в Российской Федерации сохранил здравый смысл и принял участие в Параде Победы на Красной площади в Москве, несмотря на возмущение части чешской оппозиции, считает депутат. По его мнению, присутствие на Параде Победы – это выражение почтения к тем, кто воевал с фашизмом, в том числе и за свободу Чехии, и «дело Врбетице» не имеет к этому никакого отношения. Хотя с каждым днём становится всё более ясно и понятно, что никаких доказательств, выдвинутых в адрес России обвинений, не существует, а на основе «доказательств», представленных полицией, нельзя будет даже попытаться возбудить какое-то дело. Поэтому очень странно, что в подобной ситуации, «когда всё так плохо с доказательствами, власти идут на такой громкий дипломатический и медиаконфликт с Россией», отметил Ян Грнчирж.

Депутат чешского парламента всегда выступал и выступает категорически против попыток переписывания истории – столь модного нынче явления. При этом он обращает внимание на то, что во время таких «переписываний» с каждым разом происходит уменьшение ущерба, который нанесли немецкие нацисты конкретно чешской земле и чешскому народу.

«Параллельно с этим ведётся какая-то странная и неприемлемая кампания, цель которой – убедить нас и в первую очередь наше молодое поколение в том, что немецкая оккупация чешских земель была лишь одним из исторических эпизодов, постигших наше государство. Ничего исключительного. Демонтируются памятники освободителям, а годовщину оккупации мало кто отмечает. За этим стоят разные политические некоммерческие организации и связанные с ними современные «комсомольцы» из политиков, которые сеют эту «правду»,

– цитирует Parlamentní listy чешского депутата.