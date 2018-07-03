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Парламентарии США попросили закрыть для прессы их встречу с Володиным

03 июля 2018, 11:24  •  56 • Политика

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Делегация Конгресса США попросила провести встречу с депутатами Госдумы в закрытом для СМИ режиме, сообщили во вторник журналистам в аппарате нижней палаты парламента.

"С американской стороны прозвучала просьба ограничиться протокольной съемкой и провести встречу в закрытом для СМИ режиме" , - сообщили в аппарате Госдумы.

"Мы приняли решение провести ее [встречу] в закрытом режиме, пошли им навстречу, учитывая, что сама постановка вопроса говорит о необходимости серьезного разговора", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Считаем, что здесь нам нужно их поддержать", - добавил он, пообещав, что затем прессе будет предоставлена информация о встрече.

Накануне встречи Госдумой был подготовлен открытый формат мероприятия, осветить которое изъявили желание как российские, так и американские журналисты.

Делегация американских парламентариев в субботу начала визит в Россию, который продлится до 5 июля. В состав делегации входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенаторы от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота Джон Хувэн, от штата Южная Дакота Джон Тун, от Канзаса Джерри Моран, от Монтаны Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

Как пояснили в аппарате палаты, с российской стороны участие во встрече примут первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, который курирует межпарламентские связи РФ и США, спецпредставитель Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Вячеслав Фетисов, координатор группы по связям с конгрессом США Инга Юмашева, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, глава комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Во второй половине дня американские законодатели посетят Совет Федерации, где у них запланирована встреча с представителями верхней палаты парламента РФ во главе с председателем комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым. Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе верхней палаты, только начало встречи - ее протокольная часть - пройдет в открытом для прессы режиме.

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