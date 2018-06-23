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Парламентарии РФ и Японии подписали меморандум о взаимопонимании

23 июня 2018, 10:54  •  68 • Политика

ЯКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. Российские и японские парламентарии подписали меморандум о взаимопонимании, который направлен на расширение сотрудничества между двумя странами.

Подписание состоялось в субботу в Якутске, где проходит заседание Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и заседание японско-российского Дискуссионного клуба палаты советников (верхняя палата) парламента Японии.

"Это первый меморандум в истории нашей общей работы", - сказал подписавший его от российской стороны председатель Консультативного совета, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он выразил надежду на то, что содержательные дискуссии в эти дни в Якутске "в дальнейшем будут приводить к практическому взаимодействию, в том числе на межрегиональном уровне".

"В настоящее время, японо-российские отношения устойчиво развиваются в широком спектре областей, в том числе по экономике и культуре", - заявил поставивший подпись со стороны Японии председатель российско-японского Дискуссионного клуба палаты советников парламента Японии, министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. По его словам, "разработано свыше 130 проектов, половина из которых уже реализуется". "Одним из важных направлений [двустороннего] сотрудничества является Дальний Восток", - напомнил Хиросигэ Сэко, отметив, что в воскресенье делегация осмотрит проекты, реализуемые в этом регионе.

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