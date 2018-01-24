Парламентарии РФ будут работать с коллегами из ПАСЕ для преодоления кризиса в ассамблее

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СТРАСБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Российские парламентарии выразили готовность на равноправной основе работать с коллегами из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) для преодоления кризиса в ассамблее, который не позволяет в настоящее время делегации РФ принимать участие в сессиях ПАСЕ. Состоявшееся во вторник заседание специальной комиссии ассамблеи по гармонизации органов СЕ прошло в конструктивном ключе, несмотря на попытки представителей ряда стран политизировать дискуссию.

Участники этой рабочей группы намерены уже к июню (а не к декабрю 2018 года, как предполагалось ранее) сформулировать предложения по корректировке работы ПАСЕ и ревизии ее места в структуре Совета Европы. При этом российская сторона намерена продвигать идею о необходимости внесения поправок в регламент ассамблеи, которые исключат возможность дискриминации национальных делегаций путем ограничения их прав.

В работе спецкомиссии ПАСЕ приняли участие вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате международную деятельность, и председатель комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константин Косачев. Речь шла о целом наборе мер, призванных преодолеть текущий кризис в ПАСЕ, в который, по мнению Толстого, организацию завели искусственно. "РФ внесет свой вклад в преодоление этого кризиса. Мы будем вместе с нашими коллегами на равноправной основе, в диалоге работать над теми предложениями, которые были высказаны господином [новым спикером ПАСЕ Микеле] Николетти по гармонизации работы ассамблеи", - добавил он.

Со своей стороны, Косачев рассказал, что следующее заседание спецкомиссии пройдет в марте, российские представители также планируют принять в нем участие. Третье заседание рабочей группы может состояться в апреле в рамках весенней сессии ПАСЕ, следующее - в конце весны до начала июньской сессии.

"Мандат этой группы заключается в том, что она вырабатывает рекомендации, которые идут в политкомиссию ПАСЕ, - пояснил глава международного комитета СФ. - Требуется определенное время, чтобы политкомиссия рассмотрела рекомендации этой группы. Затем должна высказать свое мнение профильная комиссия [ПАСЕ] по регламенту, которая отвечает за правила и процедуры, это тоже займет какое-то время".

Косачев уточнил, что пока преждевременно говорить о том, что работа спецкомиссии может увенчаться подготовкой поправок в регламент ПАСЕ о недопустимости дискриминации прав национальных делегаций, на чем настаивает российская сторона. Стратегическая цель - "осмыслить ситуацию и, если удастся, выработать рекомендации, причем гораздо шире, чем только связанные с поправками в регламент", сказал он ТАСС. "Это в принципе организация работы ассамблеи, место ассамблеи в системе органов СЕ, взаимоотношения с комитетом министров, требования по выполнению резолюций, эффективности этих резолюций, которые принимает ассамблея", - пояснил парламентарий.

"Но это та линия, которую мы будем проводить: что все это подразумевает поправки в регламент. Вопрос, согласится ли с этим группа", - отметил глава комитета верхней палаты парламента РФ. Так, по его словам, на заседании спецкомиссии прозвучала и противоположная точка зрения, что "ничего трогать не надо".

"Сегодня было нормальное конструктивное обсуждение организации работы комиссии", - заверил Косачев. По его словам, было также принято решение, что до 15 февраля все члены спецкомиссии - представители национальных делегаций, профильных комиссий ПАСЕ, а также политгрупп - должны письменно высказать мнение по кругу вопросов, "которые были обозначены председателем ПАСЕ и послужат предметом для дальнейшего содержательного обсуждения". "Мы с удовольствием будем принимать участие в дискуссии", - подчеркнул он.

Сенатор сообщил, что пообщался с многими членами спецкомиссии, которые "слышали намерение ряда национальных делегаций, в первую очередь украинской, максимально политизировать работу этой комиссии, сюда привести все дискуссии относительно российско-украинских отношений, юго-востока Украины, Крыма, всего, что было прописано в предыдущих резолюциях [ПАСЕ]". Он убежден, что такой подход не найдет поддержки среди других участников рабочей группы.

Уплата членских взносов в Совет Европы остается одним из самых чувствительных вопросов в отношениях между Москвой и Страсбургом. Комментируя перспективу возобновления отчислений СЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул: произойдет это только после того, как российская делегация будет полностью восстановлена в своих правах в ПАСЕ.

"Тогда, когда вернется к работе [в ПАСЕ]", - сказал Толстой, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим", - добавил он.

Как подчеркнул вице-спикер Госдумы, возвращение российской делегации в ПАСЕ по-прежнему возможно только после внесения изменений в регламент ассамблеи. "Россия может вернуться в ПАСЕ тогда, когда будет отменено дискриминационное положение регламента, которое позволяет лишать права голоса национальную делегацию. Пока этого не случится, Россия к работе ассамблеи не вернется", - подтвердил позицию РФ Толстой.

В свою очередь Косачев переадресовал этот вопрос в правительство РФ. "Речь идет о взносе в Совет Европы в целом как в межправительственную организацию. Поэтому это не компетенция парламента, это решение принималось правительством РФ, - сказал он ТАСС. - Вопросы о том, как это будет происходить, лучше адресовать туда".

Сенатор уточнил, что у него есть собственная позиция по этому вопросу. "Но я предпочел бы ее сначала отработать в контактах с правительством РФ", - добавил он. Ранее Косачев подчеркнул, что тема взноса РФ в Совет Европы не должна быть предметом обсуждения в ПАСЕ.

Украинские журналисты не оставили без внимания визит российских парламентариев. В кулуарах Дворца Европы репортеры украинских телеканалов пытались забрасывать парламентариев из России провокационными вопросами, однако в качестве реакции получали сдержанные и доброжелательные ответы.

"Когда Россия здесь появится?" - поинтересовался один из журналистов, ожидая российскую делегацию возле зала, где проходило заседание спецкомисии. "Как только для этого будут условия, тогда и появится", - спокойно ответил Толстой.

"Когда будете выполнять резолюции по Украине?" - настаивал корреспондент. "Некоторые резолюции не будут выполнены никогда, и вы это прекрасно знаете", - объяснил ему, в свою очередь, Косачев. "Мы любим Украину", - заверил со своей стороны Толстой.

После заседания российских парламентариев ожидали сразу несколько украинских телекамер и репортеров пишущих изданий. Возвращаясь к теме Крыма, Толстой в очередной раз подчеркнул: воссоединение полуострова с Россией сомнению не подлежит, и любые требования по этой теме Россия будет игнорировать. "Дело в том, что резолюции ПАСЕ в достаточно большей своей части [во всяком случае, в том, что касается русского Крыма] никогда не будут исполнены. Это очевидно", - заявил Толстой.

Как подчеркнул вице-спикер Госдумы, воссоединение Крыма с Россией - "это исторический факт". "Это так же, как сегодня сокрушаться об объединении Германии. Это исторический факт, он произошел, к нему надо относиться как к факту", - сказал он.

По словам Толстого, не все участники ПАСЕ готовы принять эту точку зрения, однако многие из парламентариев согласны с мнением России. "Пока такое отношение разделяют не все наши коллеги, но могу с уверенностью сказать, что большинство в ассамблее прекрасно это понимает. И мы не собираемся ставить наших коллег - членов ассамблеи перед каким-то выбором. Я считаю, что РФ, безусловно, вернется к работе в ПАСЕ, но только после того, как будет изменен регламент этой организации", - указал политик.

Несмотря на конструктивное для межпарламентского диалога начало, завершился второй день зимней сессии ПАСЕ принятием новой резолюции по ситуации на Украине, в которой российскую сторону в очередной раз обвинили в "аннексии Крыма" и развязывании "войны на востоке Украины". За документ, подготовленный на основе доклада литовского политика Эгидиуса Верикиса, проголосовали 56 участников заседания (все в ассамблее 318 членов), 10 воздержались, голосов "против" подано не было.

Как отмечается в докладе, гуманитарная ситуация на Украине "вызывает тревогу", учитывая, что "4 млн человек нуждаются в гуманитарной поддержке в результате войны на востоке Украины и аннексии Крыма". Докладчик указывает на необходимость "обеспечить защиту гражданских лиц и предоставить им полный доступ ко всем жизненно необходимым службам, отпустить на свободу и обменять всех военнопленных и лиц, захваченных в плен во время войны, предоставить семьям пропавших без вести необходимую информацию и содействие, принять срочные меры, чтобы ликвидировать взрывные устройства, оставшиеся от войны".

Среди прочего документ содержит ряд требований к РФ. ПАСЕ, в частности, призывает Россию "прекратить любую финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных группировок в Донецкой и Луганской областях", "приостановить признание паспортов и каких-либо еще документов, включая судебные решения и документы, подтверждающие права собственности, выданные на территориях", которые находятся под контролем ДНР и ЛНР. Также в ПАСЕ потребовали от России снять запрет с организации "Меджлис крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), а также выступили с "решительным осуждением" "российской политики по изменению демографического состава незаконно аннексированного Крыма, принуждая проукраинское население и, в особенности, крымских татар, покидать их родную землю, одновременно наращивая миграцию российского населения на полуостров".

Между тем, за несколько часов до этого в зале заседаний ПАСЕ с докладом выступал министр иностранных дел председательствующей в СЕ Дании Андерс Самуэльсен, ныне - глава другого уставного органа СЕ - Комитета министров Совета Европы (КМСЕ). По его словам, участие парламентариев из России в работе спецкомиссии СЕ по гармонизации отношений - это, безусловно, позитивный сигнал на фоне кризиса в отношениях между Москвой и Страсбургом.

"Я знаю, что наше председательство приходится на времена, когда Совет Европы проходит через испытание. Я имею в виду вопрос участия России в вашей работе, - сказал он, обращаясь к участникам январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. - В связи с этим Комитет министров и я сам с особым вниманием следим за любым развитием событий, которые могут повлиять на текущую ситуацию".

Комментируя инициативу нового председателя ПАСЕ Микеле Николетти, который еще будучи главой парламентской группы социалистов в ассамблее выступил с идеей созыва специальной комиссии по гармонизации работы двух уставных органов СЕ - Парламентской ассамблеи и Комитета министров, - глава КМСЕ дал положительную оценку этому шагу, особо отметив согласие российских парламентариев принять участие в работе этой комиссии. "Я тепло приветствую ваше решение создать рабочую комиссию о роли и задачах ПАСЕ, которая впервые соберется во вторник. Тот факт, что представители РФ примут участие в работе этой комиссии - это, я надеюсь, позитивный знак, который приведет к конкретным результатам", - отметил Самуэльсен.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: Россия была лишена возможности голосовать в ПАСЕ до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

11 января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ в 2018 году и не поедет "на январскую сессию ни в полном, ни в усеченном составе".