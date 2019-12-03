Парламент Венгрии предложил Думе вместе защищать права нацменьшинств на Украине

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента РФ сообщил ее спикер Вячеслав Володин.

"К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины", - сказал Володин, напомнив о большом числе венгров и поляков, проживающих на Украине.

Председатель Госдумы также призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств на Украине. "Если мы говорим, что Украина хочет стать европейской страной, в первую очередь она должна избавиться от таких рудиментов, как национализм в политике, - считает он. - Нельзя спускать с рук националистам их поведение". По его словам, более активную защиту прав нацменьшинств на Украине поддерживают и Польша с Румынией.

Говоря о возможных практических шагах, Володин заверил, что российская сторона будет продвигать свою точку зрения в рамках межпарламентских структур, в частности в ПАСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Мировоззрение прошлого"

Спикер Госдумы назвал украинский национализм "мировоззрением прошлого". "Они [националисты] мешают, конечно, президенту, вносят свою, если хотите, радикальную составляющую экстремистскую в политику Украины и только создают напряжение не только с РФ, но и с другими странами", - полагает он.

Кроме того, председатель нижней палаты предупредил представителей украинской власти из "бандитского и беспредельного" прошлого об ответственности за противоправные действия. "Им придется отвечать за свои действия, за нарушения прав и свобод граждан", - заключил политик.

Володин 30 ноября прокомментировал попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Спикер Госдумы заявил, что проявления национализма и притеснение малых народов могут привести к выходу из состава Украины ряда областей. По мнению политика, Киеву это нужно понимать и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории Украины этнических групп.

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