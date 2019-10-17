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Парламент Украины замахнулся на Кубань

17 октября 2019, 23:09  •  62 • В России

Украинские парламентарии наконец-таки нашли себе дело по плечу. Депутат Верховной рады Украины из фракции Петра Порошенко Алексей Гончаренко (тот самый, что получал удовольствие от лицезрения обгоревших трупов в Доме профсоюзов Одессы) объявил о создании межфракционного объединения «КУБАНЬ!». Именно так, и с восклицательным знаком.

- Вместе с коллегами депутатами создали межфракционное депутатское объединение Кубань, - написал он на своей странице в соцсети «Фейсбук». - Наша задача разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью (извините, орфография и пунктуация авторские - прим.ред.).

А потом добавил: «Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы тоже будут находиться под нашим вниманием».

Кроме Гончаренко, в группу вошли депутаты Арьев, Величкович, Чийоз, Парубий и т.д., всего 13 парламентариев. Кто будет спикером этой чертовой дюжины, при наличии Парубия в их составе, можно даже не гадать. Пост Демосфена закреплен явно за экс-спикером ВРУ со справкой из психиатрического диспансера и дефектами дикции.

Грозный выпад украинских парламентариев, по их замыслу, должен вогнать Россию в душевный трепет. Ведь речь идет о будущем, по их словам, возвращении "исконных украинских земель". Но вызывает только смех. И не только потому что всех их, что по отдельности, что вместе взятых зовут никак и сами по себе они никто. Но и потому, что исконно украинские земли весьма проблематично найти и на нынешней Украине, там поляки, там русские, а вот там татары и османы. Разве что Дикое поле.

Однако, дурной пример заразителен. И вряд ли кто исключит появление новых аналогичных объединений с названиями «Воронеж», «Дон», «Курск» и даже «Сибирь». Тем более, что делать ничего не надо. По примеру уже абсолютно государственных украинских управлений по Республике Крым. Которые, как, например, прокуратура по Крыму, регулярно пишут отчеты и получают зарплату, но не имеют к этой географии ни истории, ни отношения.

Между тем, если Гончаренко намерен заниматься обозначенной деятельностью всерьез, то в самый раз обеспокоиться США, Канаде и Австралии. Потому что именно в этих странах на данный момент насчитываются самые многочисленные украинские диаспоры после России. Куда, особенно вместе с отступающими фашистами бежали, и где укрылись многочисленные украинские пособники нацистов. И появление именно там подобных групп, равно как и самого Гончаренко вместе с украинскими парламентариями, гораздо более вероятно, чем в России. Потому что ни на Данни на Кубань они просто не сунутся. Кишка тонка. Уж, извините, проще им на Марс замахнуться. Или на Венеру вкупе с Сатурном.

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