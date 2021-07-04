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Парламент Украины заблаговременно готовится к празднованию юбилея движения коллаборационистов

04 июля 2021, 14:25  •  170 • Украина

Украинские власти намерены на государственном уровне отметить юбилей создания пронацистской Украинской повстанческой армии (УПА), деятельность которой имеет неоднозначную реакцию в украинском обществе. Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной раде.

На днях на сайте украинского парламента появился законопроект о праздновании 80-летия УПА. Содержание документа и пояснительная записка не представлены, однако указано, что инициаторами постановления выступили 78 депутатов от партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и президентской «Слуги народа». Напомним, военизированное формирование УПА берет отсчет своей деятельности с 14 октября 1942 года. За время Великой Отечественной войны жертвами преступлений коллаборационистов данной организации стали более 100 тысяч мирного населения и более 15 тысяч военнослужащих.

Примечательно, что 80 лет с момента создания УПА исполнится только в октябре 2022 года, однако, по всей видимости, украинские власти решили заранее обсудить подготовку знаковой для них даты. Продолжая тему идеологических симпатий руководства Украины, отметим, что в прошлом году в условиях карантинных ограничений радикалам разрешили провести в Киеве шествие к 78-й годовщине УПА. При этом реакция населения на данные мероприятия остается крайне неоднозначной, особенно на востоке и юго-востоке Украины.

В соответствии с результатами недавнего социологического исследования фонда «Демократические инициативы» им. И.Кучерива и Центра им. А.Разумкова лояльность к нацистским коллаборантам наблюдается только на западе Украины. По данным опроса, симпатии к УПА выразило до 80% населения западных регионов, при этом диаметрально противоположной статистика выглядит на юго-востоке и юге страны, где пособников гитлеровской Германии поддержало 20% и 24% соответственно.

На фоне идеологических расхождений у жителей запада и востока эксперты считают, что украинские власти не способствуют единению населения и все больше переходят на сторону мнения западной части, о чем свидетельствует тенденция увеличения мероприятий официального и неофициального уровня, пропагандирующих идеи нацистских пособников. Напомним, два месяца назад радикалы провели в Киеве (впервые) и во Львове митинги, приуроченные к 78-й годовщине создания дивизии СС «Галичина». Выступая перед участниками акции во Львове, представитель Галицкого братства дивизии СС «Галичина» Василий Бычко заявил о планах провести следующий марш неонацистов в Москве и Донецке. Очевидно, подобные пропагандистские акции, как и сделанные в ходе них заявления, только усиливают идеологический разрыв между украинским западом и украинским югом и юго-востоком, которые поддерживают ценности жителей неподконтрольных территорий Донбасса, демонстрируя чуждость к идеям нацистской идеологии.

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