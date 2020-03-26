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Парламент уходит в онлайн: Сенатор Нарусова попала в Коммунарку

26 марта 2020, 14:00  •  60 • В России

В Совете Федерации большинство сенаторов — люди не молодые. То есть они - в зоне риска. Еще за несколько часов до обращения президента к народу, спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила всем сенаторам старше 65 лет, за исключением руководства СФ, работать на удаленке.

68-летняя сенатор от Тывы Людмила Нарусова об этом решении узнала уже в больничной палате в подмосковной Коммунарке. Как сообщила в своем телеграмм канале ее дочь, Ксения Собчак, «у мамы поднялась температура, так как я постоянно работаю на ТВ, с мамой мы не контактировали две недели, она была в санатории под Москвой, приехала (домой), позвонила мне с просьбой вызвать скорую». Утром в четверг, как сообщил коллега Нарусовой, 47-летний Андрей Клишас, стало известно, что тест на коронавирус у Людмилы Борисовны оказался отрицательным.

Однако, как правило, чтобы полностью снять подозрения в заражении вирусом, попавшим в больницу в Коммунарку предлагается сдать 2-3 теста с разницей в несколько дней. И если все они отрицательные - пациента выписывают.

Как сообщил «КП» 82-летний сенатор с Урала Эдуард Россель, в ночь на среду он в Екатеринбурге получил доставленный из Москвы авторизованный спецпланшет, который позволит каждому члену Совету Федерации полноценно участвовать в заседаниях верхней палаты парламента он-лайн. В том числе, голосовать.

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