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Парламент Польши нашел способ отгородиться от Белоруссии: Стена длиной 100 км
29 октября 2021, 21:25 • 15 • Политика
В Польше парламент одобрил строительство стены на границе с Белоруссией. Сооружение протянется на 100 км.
В Польше депутаты приняли законопроект о строительстве стены на границе с Белоруссией из-за кризиса с мигрантами.
Согласно проекту, заграждение протянется более чем на 100 км по восточной границе Европейского Союза. Проект оценивается в 353 млн евро. Президент страны Анджей Дуда заявлял, что подпишет законопроект сразу после его принятия.
Сейчас на границе Польши и Белоруссии установлены временные заграждения.
На границе Польши и Белоруссии скопилось множество нелегалов, которые пытались попасть на территорию ЕС, Минск отказывается пускать их обратно. Страны Балтии и Польша обвиняют Белоруссию в "гибридной агрессии" и организации потока мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, передает "Интерфакс".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения стран Евросоюза:
"Люди бегут из Ирака, Ливана, Сирии, других стран через Беларусь и Россию. Мы их не звали. И они вообще к нам не идут. Они через нас идут туда, куда их позвали. Берите - это ваша проблема. Такова наша позиция".
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