Парламент Польши нашел способ отгородиться от Белоруссии: Стена длиной 100 км

В Польше парламент одобрил строительство стены на границе с Белоруссией. Сооружение протянется на 100 км.

В Польше депутаты приняли законопроект о строительстве стены на границе с Белоруссией из-за кризиса с мигрантами.

Согласно проекту, заграждение протянется более чем на 100 км по восточной границе Европейского Союза. Проект оценивается в 353 млн евро. Президент страны Анджей Дуда заявлял, что подпишет законопроект сразу после его принятия.

Сейчас на границе Польши и Белоруссии установлены временные заграждения.

На границе Польши и Белоруссии скопилось множество нелегалов, которые пытались попасть на территорию ЕС, Минск отказывается пускать их обратно. Страны Балтии и Польша обвиняют Белоруссию в "гибридной агрессии" и организации потока мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, передает "Интерфакс".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения стран Евросоюза:

"Люди бегут из Ирака, Ливана, Сирии, других стран через Беларусь и Россию. Мы их не звали. И они вообще к нам не идут. Они через нас идут туда, куда их позвали. Берите - это ваша проблема. Такова наша позиция".