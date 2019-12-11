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Парламент Петербурга отметит 25-летний юбилей

11 декабря 2019, 18:54  •  18 • В России

Уходящий год для петербургского ЗакСобрания юбилейный – ему исполнилось четверть века. Торжественная церемония, посвященная 25-летию парламента, пройдет в субботу, 14 декабря. А перед этим событием в Мариинском дворце состоялась пресс-конференция председателя ЗакСобрания Петербурга Вячеслава Макарова.

– 25 лет – небольшой, но очень значимый срок не только для Санкт-Петербурга, но и для регионального парламентаризма в целом. За эти годы Законодательное Собрание города стало мощной точкой опоры для каждого жителя нашего города, а принимаемые им законы – модельными для многих субъектов Российской Федерации. Сегодня это зрелый парламент, осуществляющий представительную, законотворческую и контрольную функции, – отметил Вячеслав Макаров.

К юбилею ЗакСа в Мариинском дворце открылсь выставка. Фото: assembly.spb.ru

За четверть века петербургский парламент принял несколько тысяч законов. А в качестве самых важных и дискуссионных среди них глава ЗакСа назвал Устав Петербурга, Генеральный план города и Социальный кодекс.

– Главный дирижер парламентского оркестра – простой избиратель. Слышать его голос, чувствовать боль и проблемы людей – это долг депутата Законодательного Собрания Петербурга. Главное для нас – терпеливая каждодневная работа без шума и самопиара, – добавил глава петербургского парламента.

Во время пресс-конференции затронули и вопрос о взаимоотношениях законодательной и исполнительной власти. Вячеслав Макаров подчеркнул, губернатором Северной столицы Александром Бегловым у парламентариев сложились хорошие рабочие отношения. Кроме того, спикер ЗакСобрания отметил выдающуюся роль Валентины Матвиенко и председателя городского парламента третьего и четвертого созывов Вадима Тюльпанова именно в сотрудничестве между двумя ветвями власти.

– Я работал с ними в тот период и помню, как улучшилась социально-экономическая обстановка в Петербурге, когда Губернатор и Законодательное Собрание стали работать как одна команда, -– отметил Вячеслав Макаров.

КОНКРЕТНО

За 25 лет Законодательное собрание Петербурга:

- провело 1116 заседаний

- приняло 3685 законов Санкт-Петербурга, 3512 постановлений и 2458 решений

- направило 303 законодательные инициативы в Госдуму, 43 – в адрес депутатов Госдумы, 19 – в Совет Федерации, 69 – в адрес президента России, 114 – в адрес Правительства страны, а 5133 депутатских запроса – губернатору Петербурга.

- приняло 578 373 обращения граждан.

Раритетный экземпляр передали генеральному директору Российской национальной библиотеки. assembly.spb.ru

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