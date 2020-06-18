Парламент не доверяет правительству, президент – парламенту, а региональное руководство не доверяет никому

Сегодня был ключевой день в украинской новейшей истории. Рада не смогла одобрить (со второй попытки) программу правительства Дениса Шмыгаля. Таким образом, правительство не смогло заручиться годичным иммунитетом от досрочного разгона. А президент, персонально, по видеосвязи, умолявший своих «слуг» поддержать план Шмыгаля, продемонстрировал потерю контроля над собственной фракцией. Расклад теперь такой: президент больше не контролирует Раду, а Рада, по сути, выразила президенту своё недоверие.

Убедить зал поддержать Шмыгаля должны были Ермак и куратор фракции «слуг» Арахамия. Первый не смог сагитировать фракцию власти, его просто не захотели слушать, а второй, похоже, откровенно саботировал распоряжение своего шефа. Но был же ещё спикер Разумков, тоже боевая единица Зеленского – почему он не включился в процесс агитации зала? Впрочем, если верить Юлии Тимошенко, Шмыгаля «слуги» «слили» намеренно, в угоду Зеленскому, разуверившемуся в умениях протеже Рината Ахметова. Это странно, ведь зачем-то Зеленский битый час агитировал своих приспешников по видеосвязи. В «провале коммуникации» с депутатами Тимошенко обвинила главу президентской администрации Ермака. И взбунтовались депутаты, мол, именно против него, а не против Зеленского. Если это так, расклад становится ещё более запутанным.

Шмыгаля, при необходимости, можно было отправить в отставку безо всякого повторного заслушивания в Раде – иммунитета от досрочного дембеля у него, как уже говорилось, нет. Если Зеленский всё-таки решил вытащить наверх Хорошковского, чтобы наладить контакты с Москвой (с чем, к слову, не справился Ринат Ахметов, предложивший в премьеры своего Шмыгаля), то не слишком ли хитрая комбинация с рокировкой? Нет, не похоже, чтобы Шмыгаля Зеленский подставил намеренно. Скорее, это был самый настоящий депутатский бунт. Устроенный, возможно, в преддверии давно ожидаемого раскола на три фракции (условно, «Квартал», условно «Сорос плюс» и условно «Мажоритарщики и Коломойский»).

Поговаривают, что подоплёкой депутатского демарша стала неудача с формированием президентской администрацией так называемой «партии мэров», куда, по изначальной идее, должны были войти местечковые мастодонты, такие как Кернес и Труханов. Но оба мастодонта мало того, что сами отбоярились от командной игры со «слугами», так ещё отговорили третьего заединщика, мэра столицы Кличко. В итоге в «партию мэров» набрали всяческий второстепенный балласт, а ситуация доказала, что в регионах Зеленского, мягко говоря, не празднуют. Депутаты это заметили и сделали выводы. Трон Зеленского, таким образом, не просто пошатнулся, а начал заваливаться. У Зеленского, в общем-то, остался один-единственный путь к спасению – назначить премьером кого-то, кто бы смог в авральном порядке наладить контакт с Москвой (это может быть Хорошковский, Бойко, Рабинович или Медведчук). Если он это не сделает, вскоре Рада может устроить ему досрочные выборы. С нулевой перспективой переизбрания на второй срок.