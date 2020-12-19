Парламент Молдовы вернул в страну русский язык и снизил пенсионный возраст

Правая оппозиция планирует оспорить принятые законы в Конституционном суде

Действующий президент Молдовы Игорь Додон сообщил в пятницу, 18 декабря, что он утвердил законы, принятые на ночном заседании парламента, против которых категорически выступали депутаты партий Майи Санду, Андрея Нэстасе и группы Андриана Канду.

В ночь на четверг депутаты проголосовали во втором чтении за ряд важных законопроектов, среди которых: проект государственного бюджета на 2021 год; новый закон о функционировании языков на территории Молдавии, закрепляющий за русским языком статус языка межнационального общения; снижение пенсионного возраста; отмена закона, по которому бремя возвращения украденного миллиарда ложится на плечи населения страны; два закона из так называемого «гагаузского пакета».

По итогам заседания было принято решение о том, что парламент завершил осеннюю сессию и уходит на каникулы.

Представители фракций PAS, Платформы DA и Pro Moldova в знак протеста покинули зал заседаний.

Спикер парламента Зинаида Гречаный, закрывая сессию, объявила, что вотум недоверия правительству Иона Кику будет рассмотрен на внеочередном заседании парламента.

Таким образом, всего за несколько часов была решена судьба многих законов, споры по которым велись годами.

Не удалось принять полностью лишь «пакет гагаузских законов», однако и по первым двум Гагаузия получила особый уровень государственной власти, но главный закон – третий, по которому Кишинёв не сможет пересмотреть специальный статус Гагаузии без одобрения изменений Народным собранием автономии.

«Для принятия третьего законопроекта необходимо более 61 голоса. Данный законопроект, принятый в первом чтении, остаётся в законодательном процессе. Хочу заверить весь гагаузский народ, что мы приложим все усилия, дабы убедить депутатов парламента Республики Молдова в значимости третьего законопроекта для Гагаузской автономии и добьёмся его принятия. Выражаю искреннюю благодарность своим коллегам, всецело поддержавших принятие во втором чтении законов, касающихся статуса Гагаузской автономии»,

– рассказал журналистам депутат от Гагаузии Александр Суходольский после завершения заседания.

Действующий президент Игорь Додон отметил, что все эти законы давно нужно было принять, но справедливость восторжествовала только сейчас, когда депутаты ПСРМ перестали зависеть от коалиционных обязательств.

«Парламент проголосовал за очень важные проекты, среди них отмена так называемого «закона миллиарда». Согласно этому закону бремя «кражи века» было возложено на плечи граждан. Теперь наши сограждане, включая и бизнес, не обязаны платить за украденный миллиард»,

– написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Второй важный закон – снижение пенсионного возраста. Президент напомнил, что пенсионная реформа по повышению пенсионного возраста была принята в 2016 году, тогда социалисты выступали категорически против этого закона, однако все их инициативы блокировались.

«Некоторые политики, которые участвовали в краже миллиарда и увеличении пенсионного возраста, были категорически против этих законов и запустили апокалипсические сценарии того, какими будут последствия этого голосования. Лично убеждён, что принятие этих законов парламентом идёт на пользу гражданам и отвечает национальным интересам Молдовы»,

– отметил действующий президент.

Не были забыты и митингующие который день в центре столицы фермеры – на субсидирование аграриев было выделено 600 млн леев.

Представители же правой парламентской оппозиции уже пообещали оспорить все принятые законы в Конституционном суде.

«Мы анализируем все эти законы. Не исключаем, что будем подавать жалобы в Конституционный суд. Эти законы должны быть объявлены неконституционными»,

– заявил в пятницу депутат от партии PAS Сергей Литвиненко.