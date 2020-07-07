Парламент Молдовы: третья попытка не увенчалась успехом

«Нынешний состав парламента полностью дискредитировал себя»

В понедельник в молдавском парламенте провалилась третья попытка принять поправки в государственный бюджет – оппозиция продолжила бойкотировать заседание законодательного органа. Пленарное заседание не состоялось из-за отсутствия кворума – пришло 50 депутатов из 101, не хватило всего одного мандата. Депутаты фракций PAS, DA, Pro Moldova и «Шор» в понедельник на заседание не явились.

«Кворум отсутствует, мы в третий раз не можем начать заседание. Наши коллеги, которые не явились на заседание, отказываются принимать законы, которых ждёт всё общество»,

— констатировала спикер парламента Зинаида Гречаный.

По её словам, в среду на заседании постоянного бюро будет принято решение по поводу дальнейшей работы парламента.

Напомним, накануне, в воскресенье, Майя Санду заявила, что её фракция поддержит изменения в бюджет, поскольку «социальные выплаты важны для народа». А в понедельник на заседание парламента не пришёл ни один депутат фракции PAS.

«Те партии, которые ограничивают деятельность Кабмина, нарушают положения Конституции, мешая правительству выполнять те обязательства, за которые оно взяло на себя ответственность»,

– заявил в понедельник на брифинге после несостоявшегося заседания премьер-министр Ион Кику.

По его мнению, нынешний состав парламента полностью дискредитировал себя и единственный выход из создавшегося положения – роспуск парламента и досрочные парламентские выборы.

Премьер-министр также напомнил о том, что Молдавия не может получить помощь от Евросоюза в размере 100 миллионов евро.

«Если поправки в бюджет не будут приняты, мы не сможем получить эту помощь. Точно также Майя Санду ранее заблокировала получение российского кредита. Это свидетельствует о том, что им всё равно, откуда идёт помощь – с Востока или с Запада, – они хотят, чтобы в стране было плохо»,

– подчеркнул Кику.

С премьером согласен и депутат ПСРМ Адриан Лебединский, он также уверен, что единственный выход из создавшегося политического кризиса – роспуск парламента. При этом он считает, что социалистам можно не переживать – они сохранят за собой количество мандатов, а вот многие оппозиционные партии рискуют в парламент не попасть.

Тем временем лидер оппозиционной партии Pro Moldova Андриан Канду сообщил о начале сбора подписей за отставку президента Игоря Додона.

«Сегодня команда Pro Moldova запускает национальную кампанию по сбору подписей, чтобы Додон ушёл, призываем всех подписать петицию об отставке Додона. Мы начинаем собирать подписи как онлайн, так и физически, в ближайшее время в разных районах появятся наши представители»,

– заявил Канду на брифинге в понедельник.

Однако молдавское законодательство не предусматривает возможность отставки президента с помощью сбора подписей под петицией. Возможность отставки президента обсуждается в парламенте, при этом необходимо минимум 67 голосов из 101, чего у оппозиции нет. Трудно поверить в то, что Андриан Канду не в курсе молдавских законов.

«Администрация президента считает такие кампании не более чем отчаянной попыткой олигархических групп в парламенте вновь захватить страну. Как и год назад, их единственным препятствием на этом пути является президент Игорь Додон, который не только не намерен поддаваться этим шантажам, но и более решителен, чем когда-либо, действовать таким образом, чтобы Республика Молдова не оказалась в конечном итоге снова в руках олигархов»,

– прокомментировала заявление Канду глава пресс-службы Администрации президента Кармена Стерпу.