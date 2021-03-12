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Парламент Молдовы решил: стране необходимо правительство

12 марта 2021, 02:55  •  68 • Украина
Молдавские депутаты пришли к единому мнению – выборы отложить, правительство должно работать
Поскольку президент Молдовы Майя Санду продолжает игнорировать депутатов парламента, отказываясь от проведения рекомендованных Конституционным судом консультаций для назначения кандидата на пост премьер-министра, депутаты решили договариваться сами. И уже к четвергу, 11 марта, самая большая парламентская фракция провела консультации с другими фракциями, о результате этих переговоров рассказал глава парламентской фракции Партии социалистов (ПСРМ) Корнелиу Фуркулицэ.
Он отметил, что все фракции согласились с тем, что досрочные парламентские выборы необходимы, однако сегодня стране более необходимо правительство, обладающее всеми полномочиями, которое будет способно вывести Молдавию из кризиса. Единственная фракция, с которой не удалось договориться – это фракция партии Майи Санду «PAS».
«Мы провели обсуждения со всеми парламентскими фракциями и группами. Можно сказать, что это уже второй раунд консультаций. У нас есть некоторое взаимопонимание, кто и как видит ситуацию. Из всего нынешнего состава парламента за немедленное проведение досрочных выборов выступает только фракция PAS»,
– заявил Корнелиу Фуркулицэ в эфире передачи Butonul Roșu на Moldova1.
По его словам, депутаты понимают – в создавшейся ситуации страной может управлять либо правительство национального спасения, либо техническое правительство, всё равно как оно будет называться, главное, чтобы было оно полноправным. Сегодняшнее правительство Молдовы является временным и не обладает всеми правами.
Если же Майя Санду будет продолжать игнорировать выдвинутого парламентом кандидата на пост премьер-министра, более 70 депутатов готовы проголосовать за то, чтобы наделить действующее правительство расширенными полномочиями.
«Мы не можем сейчас оставить в стороне пандемическую ситуацию и проводить досрочные выборы. Это было бы подобно ситуации, когда дом горит, а мы меняем в нём мебель»,
– уверен Фуркулицэ.
Глава партии Pro Moldova Андриан Канду также считает, что досрочные выборы сегодня приведут систему здравоохранения к полному коллапсу. По его мнению, необходимо антикризисное правительство с полными полномочиями и только через шесть или даже девять месяцев можно говорить о проведении выборов.
В Демократической партии взывают к благоразумию президента Молдовы, объясняя, что нельзя ждать до 23 марта, дорог каждый день – экономика страны уже на грани банкротства.
Даже бывший соратник Майи Санду по проевропейскому парламентскому блоку ACUM Андрей Нэстасе обратился к президенту с требованием «возобновить политический диалог».
Но президент продолжает игнорировать парламент.
Соб. корр. ФСК

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