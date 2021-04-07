Парламент Молдовы пожаловался в ПАСЕ на президента

«Президент Майя Санду пытается узурпировать власть»

Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный направила письмо генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич с просьбой «выступить посредником в разрешении институционального конфликта между президентом и высшим законодательным органом Республики Молдова».

Поводом для обращения послужили повторные отказы президента Майи Санду утвердить кандидатов на пост главы правительства, предложенных парламентской коалицией большинства.

«Констатируем, что в действиях президента Молдовы отмечаются попытки отклонения от конституционных обязательств как нейтральной силы, создаются политические тупики с непредсказуемыми последствиями для демократии и правового государства. Мы считаем, что действия президента не соответствуют заключению Европейской комиссии за демократию через право № 886 от 19 июня 2017 года и № 954 от 24 июня 2019 года»,

– говорится в обращении, в котором также содержится просьба вмешаться, поскольку президент Молдовы делает попытки «узурпировать власть».

По мнению министра юстиции временного правительства Фадея Нагачевского, защищать парламентаризм – это обязанность парламента, так же как и возвращать некоторых политиков в конституционное поле.

«Я очень надеюсь, что все государственные институты понимают, что в борьбе с парламентом невозможно выиграть. Чего могут добиться институты, объявляющие «войну» парламенту, так это ослабления институтов и негативного воздействия на качество жизни граждан. Парламент имеет в своём распоряжении исключительные меры в случае угрозы национальной безопасности или конституционному порядку»,

– считает Нагачевский.

По словам главы Минюста, парламент делает всё возможное для того, чтобы восстановить конституционный порядок в стране и пока есть надежда, что при посредничестве ЕС всё ещё может вернуться в правовое поле.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду добивается роспуска парламента и объявления досрочных выборов, тогда как парламент не согласен с этим, мотивируя своё несогласие тем, что в условиях пандемии и отсутствия вакцинации в стране нельзя проводить выборы. Точку в этом противостоянии должен поставить Конституционный суд Молдавии, определив, существуют ли в настоящее время веские причины для роспуска парламента. При этом многие эксперты склоняются к тому, что КС встанет на сторону президента.

В администрации президента Молдовы прокомментировали обращение спикера парламента в Совет Европы, обвинив во всём социалистов.

«Совет Европы знаком с ситуацией в Молдове, и ему прекрасно известно, кто создавал и продолжает создавать препятствия для демократии в нашей стране. Досрочные выборы, которых партия Гречаный старается избежать любой ценой, являются важным элементом в демократическом процессе и представляют собой волеизъявление граждан, которые хотят избавиться от скомпрометировавших себя и коррумпированных политиков»,

– ответили в администрации президента журналистам молдавского издания Ziarul de Gardă.