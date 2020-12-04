Парламент Молдовы отказался подчиняться Майе Санду

Санду и оппозиция не смогли помешать принятию ряда важных законопроектов

Несколько сотен сторонников избранного президента Майи Санду собрались в четверг, 3 декабря, под стенами здания парламента Молдовы, требуя отставки правительства, парламента и проведения досрочных выборов. Инициатором акции выступила сама Майя Санду, призвав накануне своих сторонников «помешать Игорю Додону украсть результаты выборов».

Санду заявила, что социалисты «готовят узурпацию власти», для чего собираются принять закон о переподчинении Службы информации и безопасности (СИБ) парламенту, после чего Санду не сможет начать «борьбу с коррупцией во всех сферах власти».

Один из инициаторов закона переподчинения СИБ парламенту депутат от ПСРМ Василий Боля объяснил, почему СИБ должна выйти из подчинения президенту, которая имеет гражданство соседней страны.

«С 2016 года многое изменилось. За безопасность государства должен отвечать президент. У нас были выборы 15 ноября, наш избранный президент, к сожалению, имеет другое гражданство. По нашему мнению, это может быть проблемой, так как работе СИБ могут препятствовать, или использовать ведомство в ущерб национальной безопасности. Новоизбранный президент, получив второе гражданство, принёс присягу на верность другому государству. СИБ – это учреждение, контролируемое парламентом. Последние заявления новоизбранного президента вызывают у нас подозрения, что могут быть приняты меры для дестабилизации ситуации в стране»,

– пояснил Василий Боля, отметив попутно, что Игорь Додон здесь ни при чём, поскольку он не является депутатом парламента.

Сторонников Майи Санду, митингующих под стенами парламента, поддержал и лидер оппозиционной партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе, заявив о готовности присоединиться к протестам, чтобы не дать парламенту принять закон о бюджете на следующий год.

«Платформа DA решительно осуждает политику правительства Додона и подтверждает свою позицию о необходимости немедленной отставки премьер-министра Кику. Мы заявляем о своей готовности прибегнуть ко всем законным мерам, включая протесты, организованные ответственно и с заботой о здоровье и безопасности людей, чтобы распустить правительство и не допустить голосования по бюджетно-налоговой политике, губительной для Молдовы»,

– рассказал Андрей Нэстасе в четверг на брифинге.

К протестующим на площади присоединилась и сама Майя Санду, а в парламенте тем временем, пытаясь помешать голосованию, оппозиционные депутаты устроили драку.

Но не помогло. Несмотря на захваты трибуны, потасовки и скандалы, депутаты проголосовали за принятие законопроекта о бюджете на 2021 год и за переподчинение СИБ парламенту. Также парламент одобрил в первом чтении законопроект, который обязывает производителей лекарств печатать инструкции к ним на двух языках – молдавском и русском. И ещё один важный шаг сделал в четверг молдавский парламент – депутаты приняли в первом чтении три документа, которые носят название «пакет гагаузских законов». Среди них закон, уточняющий статус Гагаузской автономии, и законы, которыми подтверждаются права и полномочия руководящих органов автономии.

Напомним, «пакет гагаузских законов» парламент не мог принять с 2016 года, каждый раз откладывая голосование.

Также парламент принял закон, по которому Республиканский стадион в Кишинёве запрещено передавать Посольству США, этот участок земли останется в собственности государства.

В оппозиции уже пообещали оспорить в суде голосование в парламенте 3 декабря.

А в завершение бурного четверга в молдавской политике Конституционный суд выступил с заявлением, в котором признал – он пока не может признать результаты президентских выборов, слишком много незавершённых судебных тяжб, связанных с избирательным процессом.