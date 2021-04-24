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Парламент Молдовы объявил войну Конституционному суду

24 апреля 2021, 02:10  •  54 • Украина
«Страна не должна скатиться в диктатуру», считают социалисты
В пятницу, 23 апреля, фракция ПСРМ вынесла на голосование в парламенте Молдовы декларацию об узурпации власти судьями Конституционного суда. Партия социалистов потребовала вынести вотум недоверия трём судьям КС, которые приняли решение о роспуске парламента. Также ПСРМ заявила о непризнании этого решения.
Социалисты считают, что Конституционный суд оказался захвачен судьями, нарушившими присягу – Домникой Маноле, Любой Шова и Николаем Рошка.
«Эти судьи КС неоднократно допускали отклонения от Конституции и действовали в обход конституционных положений. Мы, депутаты, обязаны не допустить, чтобы страна скатилась в сторону диктатуры, и способствовать построению верховенства закона и демократии в Молдове. Учитывая позицию генерального секретаря Совета Европы, а также Венецианской комиссии, которая называет роспуск парламента крайней мерой, мы заявляем об оскорбительном характере решения КС от 15 апреля»,
– говорится в декларации ПСРМ.
Депутаты обратились к Совету Европы и Венецианской комиссии с просьбой «провести экспертизу ситуации в Молдове и оценить её через призму трансконституционализма».
В знак протеста пропрезидентская партия PAS покинула заседание, отказавшись участвовать в голосовании. Покинула зал заседаний и фракция партии «Платформа DA».
Тем не менее, большинством голосов Декларация была принята – за неё проголосовали 54 депутата.
«Страна не должна скатиться в диктатуру»,
– отметили в ПСРМ.
Кроме того, парламент отменил своё решение от 16 августа 2019 года о назначении Доминики Маноле судьёй Конституционного суда. Такое решение принято в связи с тем, что процедура назначения Маноле проходила с нарушениями.
«Домника Маноле провалила конкурс в Высшем совете магистратуры, правительстве и парламенте. Этот факт доказывает отсутствие необходимых знаний и навыков для занятия должности судьи Конституционного суда. Также Маноле не соответствовала критериям неподкупности для того, чтобы быть допущенной к конкурсу в правительстве. При таких условиях юридическая комиссия не могла предлагать кандидатуру Домники Маноле для назначения»,
– заявил с трибуны парламента депутат ПСРМ Василий Боля.
Мандат судей Конституционного суда Молдовы составляет шесть лет. Двух судей КС назначает правительство, двух – парламент, ещё двух – Высший совет магистратуры.
В Конституционном суде заявили, что принятая в пятницу Декларация об узурпации власти КС «носит исключительно политический характер» и «вредит имиджу КС и верховенству закона в стране». И напомнили, что все решения Конституционного суда «являются окончательными, не могут быть обжалованы и обязательны для исполнения всеми государственными органами».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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