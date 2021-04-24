Парламент Молдовы объявил войну Конституционному суду

«Страна не должна скатиться в диктатуру», считают социалисты

В пятницу, 23 апреля, фракция ПСРМ вынесла на голосование в парламенте Молдовы декларацию об узурпации власти судьями Конституционного суда. Партия социалистов потребовала вынести вотум недоверия трём судьям КС, которые приняли решение о роспуске парламента. Также ПСРМ заявила о непризнании этого решения.

Социалисты считают, что Конституционный суд оказался захвачен судьями, нарушившими присягу – Домникой Маноле, Любой Шова и Николаем Рошка.

«Эти судьи КС неоднократно допускали отклонения от Конституции и действовали в обход конституционных положений. Мы, депутаты, обязаны не допустить, чтобы страна скатилась в сторону диктатуры, и способствовать построению верховенства закона и демократии в Молдове. Учитывая позицию генерального секретаря Совета Европы, а также Венецианской комиссии, которая называет роспуск парламента крайней мерой, мы заявляем об оскорбительном характере решения КС от 15 апреля»,

– говорится в декларации ПСРМ.

Депутаты обратились к Совету Европы и Венецианской комиссии с просьбой «провести экспертизу ситуации в Молдове и оценить её через призму трансконституционализма».

В знак протеста пропрезидентская партия PAS покинула заседание, отказавшись участвовать в голосовании. Покинула зал заседаний и фракция партии «Платформа DA».

Тем не менее, большинством голосов Декларация была принята – за неё проголосовали 54 депутата.

«Страна не должна скатиться в диктатуру»,

– отметили в ПСРМ.

Кроме того, парламент отменил своё решение от 16 августа 2019 года о назначении Доминики Маноле судьёй Конституционного суда. Такое решение принято в связи с тем, что процедура назначения Маноле проходила с нарушениями.

«Домника Маноле провалила конкурс в Высшем совете магистратуры, правительстве и парламенте. Этот факт доказывает отсутствие необходимых знаний и навыков для занятия должности судьи Конституционного суда. Также Маноле не соответствовала критериям неподкупности для того, чтобы быть допущенной к конкурсу в правительстве. При таких условиях юридическая комиссия не могла предлагать кандидатуру Домники Маноле для назначения»,

– заявил с трибуны парламента депутат ПСРМ Василий Боля.

Мандат судей Конституционного суда Молдовы составляет шесть лет. Двух судей КС назначает правительство, двух – парламент, ещё двух – Высший совет магистратуры.

В Конституционном суде заявили, что принятая в пятницу Декларация об узурпации власти КС «носит исключительно политический характер» и «вредит имиджу КС и верховенству закона в стране». И напомнили, что все решения Конституционного суда «являются окончательными, не могут быть обжалованы и обязательны для исполнения всеми государственными органами».