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Парламент Латвии запретил демонстрацию георгиевских ленточек: Противоречит духу независимости
23 сентября 2021, 11:15 • 86 • Политика
В Латвии парламент принял закон о запрете публичной демонстрации георгиевских ленточек - символа Победы над нацизмом.
В Латвии власти сделали ещё один шаг на пути к уничтожению памяти о советском солдате - освободителе мира от нацизма.
Парламент страны намерен законодательно запретить использование георгиевской ленточки. Символ Победы СССР в Великой Отечественной войне якобы противоречит "духу независимой Латвии", пояснил глава комиссии сейма Латвии по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш.
Закон запрещает использование символа Победы советского солдата в ВОВ на публичных мероприятиях. Он уже принят во втором чтении.
Ранее на Украине власти после вооружённого государственного переворота в 2014 году приравняли символику Победы в ВОВ к нацистской, её демонстрация в стране карается административной и уголовной ответственностью, напоминает РЕН ТВ.
Ранее стало известно, что власти Латвии намерены демонтировать памятник и эксгумировать останки генерала Якунина, погибшего при освобождении республики от нацистов.
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