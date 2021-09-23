Парламент Латвии запретил демонстрацию георгиевских ленточек: Противоречит духу независимости

В Латвии парламент принял закон о запрете публичной демонстрации георгиевских ленточек - символа Победы над нацизмом.

В Латвии власти сделали ещё один шаг на пути к уничтожению памяти о советском солдате - освободителе мира от нацизма.

Парламент страны намерен законодательно запретить использование георгиевской ленточки. Символ Победы СССР в Великой Отечественной войне якобы противоречит "духу независимой Латвии", пояснил глава комиссии сейма Латвии по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш.

Закон запрещает использование символа Победы советского солдата в ВОВ на публичных мероприятиях. Он уже принят во втором чтении.

Ранее на Украине власти после вооружённого государственного переворота в 2014 году приравняли символику Победы в ВОВ к нацистской, её демонстрация в стране карается административной и уголовной ответственностью, напоминает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что власти Латвии намерены демонтировать памятник и эксгумировать останки генерала Якунина, погибшего при освобождении республики от нацистов.