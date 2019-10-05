Парламент Кабардино-Балкарии избрал Кокова главой республики

В ходе голосования парламент Кабардино-Балкарии (КБР) избрал главой региона 46-летнего Казбека Кокова. Он ранее год исполнял обязанности руководителя республики.

Кандидатуру Кокова поддержали 70 депутатов, решение принято единогласно. Об этом сообщает в четверг, 3 октября, ТАСС. Голосование было тайным, глава республики избран на пятилетний срок.

В сентябре президент России Владимир Путин внес на рассмотрение республиканского парламента три кандидатуры, включая Кокова.

Два других кандидата: Ильяс Шаваев — министр природных ресурсов и экологии КБР, Игорь Кладько — директор республиканского филиала компании «Русгидро».

На прошлой неделе на заседании Элистинского городского собрания был избран временно исполняющий обязанности главы администрации Элисты. Им стал Дмитрий Трапезников, ранее возглавлявший Донецкую Народную Республику.