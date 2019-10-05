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Парламент Кабардино-Балкарии избрал Кокова главой республики
05 октября 2019, 17:09 • 71 • Политика
В ходе голосования парламент Кабардино-Балкарии (КБР) избрал главой региона 46-летнего Казбека Кокова. Он ранее год исполнял обязанности руководителя республики.
Кандидатуру Кокова поддержали 70 депутатов, решение принято единогласно. Об этом сообщает в четверг, 3 октября, ТАСС. Голосование было тайным, глава республики избран на пятилетний срок.
В сентябре президент России Владимир Путин внес на рассмотрение республиканского парламента три кандидатуры, включая Кокова.
Два других кандидата: Ильяс Шаваев — министр природных ресурсов и экологии КБР, Игорь Кладько — директор республиканского филиала компании «Русгидро».
На прошлой неделе на заседании Элистинского городского собрания был избран временно исполняющий обязанности главы администрации Элисты. Им стал Дмитрий Трапезников, ранее возглавлявший Донецкую Народную Республику.
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