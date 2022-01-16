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Парламент Франции окончательно одобрил вакцинный пропуск

16 января 2022, 22:05  •  74 • Политика
Законопроект о вакцинном пропуске был принят парламентом страны в окончательном чтении.
Затянувшийся процесс принятия законопроекта о вакцинных пропусках во Франции подошёл к завершению. В воскресенье, 16 января, несмотря на развернувшиеся акции протеста, Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило в последнем чтении решение о внедрении вакцинных пропусков.
Этот документ заменит уже имеющиеся санитарные пропуска.
В поддержку законопроекта выступили 215 депутатов, против проголосовали гораздо меньше - 58 человек. Накануне документ был поддержан Сенатом страны.
Месяцем ранее во Франции на фоне усиления эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового штамма "омикрон" власти Франции объявили о подготовке законопроекта, предполагающего замену санитарных пропусков на вакцинные. Он будет требоваться при посещении общественных заведений.
Получить его можно лишь при условии прохождения вакцинации от COVID-19. Отрицательный тест на коронавирус или перенесение заболевания уже не будет являться поводом для получения QR-кода, как это было в случае санитарных пропусков.
При этом местные СМИ отмечают, что санитарные пропуска 560 тыс. французов могут быть дезактивированы в субботу из-за не сделанной своевременно третьей, бустерной, прививки против COVID-19.

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