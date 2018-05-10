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Парламент Чечни внесет в Госдуму законопроект о продлении полномочий президента РФ

10 мая 2018, 20:09  •  40 • Политика

ГРОЗНЫЙ, 10 мая. /ТАСС/. Парламент Чечни в четверг единогласно принял решение выступить с законодательной инициативной о возможности продления полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд, сообщили ТАСС в пресс-службе парламента.

Согласно Конституции РФ, сейчас одно и то же лицо не может занимать пост президента РФ более двух сроков подряд.

"Парламент Чеченской Республики под председательством Магомеда Даудова постановил внести проект в Госдуму в порядке законодательной инициативы, а также направить его в правительство РФ и Верховный суд для официальных отзывов", - сообщили ТАСС в пресс-службе парламента.

Ранее с идеей о продлении полномочий президента с двух до трех сроков подряд выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. На этой неделе спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщал, что в парламенте республики подготовили законодательную инициативу по внесению в Госдуму проекта федерального закона о поправке к Конституции РФ "О сроках замещения должности президента РФ". В случае принятия этой инициативы Госдумой, одно и то же лицо сможет занимать должность президента России три срока вместо двух.

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