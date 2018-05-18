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Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о трех сроках для президента РФ
18 мая 2018, 13:39 • 7 • В России
В базе данных Государственной Думы уже опубликованы данные законопроекта о «О сроках замещения должности Президента Российской Федерации», который на днях внес парламент Чечни.
Напомним, с инициативой разрешить главе российского государства занимать пост в течение трех сроков подряд чеченские парламентарии выступили в День Победы - 9 мая.
Идею нового срока главы государства выдвинул Рамзан Кадыров, заявивший, что Владимиру Путину «сейчас в России нет альтернативы».
Законодательная инициатива парламента о внесении в Госдуму поправки к Конституции "О сроках замещения должности президента Российской Федерации" была принята депутатами единогласно. Инициатива эта предполагает увеличение количества максимально допустимых президентских сроков с нынешних двух до трех подряд.
В парламенте Чечни считают, что если данные поправки будут приняты осдумой РФ, "это никак не умалит демократические основы и устои государства, но более того, даст возможность российскому народу самому достойно определить свое будущее".
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