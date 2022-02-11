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Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании судов Грозного

11 февраля 2022, 02:40  •  33 • Политика
Законопроект о переименовании судов Грозного внесен в Государственную думу РФ парламентом Чеченской Республики. Соответствующий документ 10 февраля был размещен на сайте Госдумы.
Ленинский районный суд предлагается переименовать в Ахматовский, Октябрьский — в Байсангуровский, Старопромысловский — в Висаитовский, а Заводской — в Шейх-Мансуровский.
Как отметили чеченские депутаты, районы города, в которых находятся данные суды, получили новые названия, а у судов остались старые. Они подчеркнули, что это «создает неудобства для граждан».
Инициаторы нововведений также просят выделить 268 тыс. рублей на замену гербовых печатей, штампов, наружных вывесок и стендов.
3 февраля президент России Владимир Путин встретился в Москве с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Кадыров обсудили хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики. В ходе общения чеченский лидер отметил, что благодаря эффективным мерам, которые были приняты под руководством Путина, республике удается сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса.
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