Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании судов Грозного

Законопроект о переименовании судов Грозного внесен в Государственную думу РФ парламентом Чеченской Республики. Соответствующий документ 10 февраля был размещен на сайте Госдумы.

Ленинский районный суд предлагается переименовать в Ахматовский, Октябрьский — в Байсангуровский, Старопромысловский — в Висаитовский, а Заводской — в Шейх-Мансуровский.

Как отметили чеченские депутаты, районы города, в которых находятся данные суды, получили новые названия, а у судов остались старые. Они подчеркнули, что это «создает неудобства для граждан».

Инициаторы нововведений также просят выделить 268 тыс. рублей на замену гербовых печатей, штампов, наружных вывесок и стендов.

3 февраля президент России Владимир Путин встретился в Москве с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Кадыров обсудили хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики. В ходе общения чеченский лидер отметил, что благодаря эффективным мерам, которые были приняты под руководством Путина, республике удается сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса.