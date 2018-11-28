Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Плевать на мнение Запада и Трампа! Отозвать признание Порошенко!" Баг...
И под шумок за пять копеек продать ГТС...
«В преддверии президентских выборов»: Путин назвал инцидент в Керченском проливе...
Главное — не вляпаться
Главная / В мире

Парламент Британии обвинил Facebook в защите «русских хакеров»

28 ноября 2018, 20:24  •  57 • В мире
На фоне последних громких политических событий снова набирает популярность тема «российских хакеров». О них опять громко говорят в Великобритании, и очередной жертвой нападок стал Facebook, который отказался обвинить Россию. Зачем это нужно Лондону?
Автор:
Кучер Егор
Тема с «российскими хакерами», которые взламывают все и вся, в последнее время отошла на второй план из-за целого ряда масштабных политических событий. Однако западные страны не для того вот уже два года активно развивают ее, пытаются всеми способами найти какие-то доказательства, чтобы вот так просто забыть обо всем.
Поэтому неудивительно, что к теме вернулись быстро и именно в Великобритании. Однако речь не пошла о простых заявлениях: на заседание британского парламента приглашали даже главу Facebook Марка Цукерберга, который предусмотрительно не приехал, чтобы не выслушивать очередную порцию обвинений.
Впрочем, парламентарии не сомневаются: Facebook намеренно молчит о хакерах, чтобы не терять имидж и капитализацию.
Почему самая популярная в мире социальная сеть стала новым «жертвенным бараном» для Великобритании и чего ждать теперь России?
Ловушка для Facebook
В парламенте Великобритании состоялось первое заседание совершенно особого органа —межпарламентского комитета по вопросам дезинформации, фейковых новостей и «враждебных действий России». В этот орган, который был создан в октябре, вошли представители комитетов по информационной безопасности парламентов Великобритании, Франции, Канады, Ирландии, Бельгии, Латвии, а также Аргентины, Бразилии и Сингапура.
Фото: www.globallookpress.com
На первое заседание для «разбора полетов» был приглашен глава Facebook Марк Цукерберг, который должен был держать ответ о той роли, которую сыграла соцсеть в распространении «российской угрозы». Однако после провального выступления в конгрессе США, где Цукерберг отвечал на вопросы об утечке, организованной компанией Cambridge Analytica, основатель соцсети решил проигнорировать приглашение. Отчасти, памятуя, к какому обвалу акций компании тогда привело его выступление, которое многие назвали допросом, и сколько миллиардов долларов капитализации потерял как Facebook, так и сам Цукерберг — более 100 млрд долларов.
Вместо себя Цукерберг прислал своего заместителя Ричарда Аллана, который и угодил в расставленные парламентариями сети.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

57
Источник
Похожие новости
28 ноября 2018, 04:09
«Только без паники»: Порошенко попытался вразумить украинцев не бежать за спичками и солью
28 ноября 2018, 20:24
Флагман ВМС Украины не может даже отойти от причала: Эксперт оценил способность украинского военного флота воевать
28 ноября 2018, 20:24
Украинский политик на чистом русском в прямом эфире разложил по полочкам провокацию в Керченском проливе

27 ноября 2018, 21:39
Эрдоган отомстил Соросу
28 ноября 2018, 10:39
Американская защита: Украина просит США разместить военную базу поближе к России
27 ноября 2018, 21:24
«Страшный сон для англосаксонского мира»: большинство немцев выступают за более тесные связи с Россией, а не с США
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
28 ноября 2018, 10:39
В США предлагают "сдаться" до начала войны с Россией: отменить санкции, не ...
28 ноября 2018, 07:24
Украина готовится к созданию военной базы США у границ с Россией
28 ноября 2018, 04:09
«Им даже не нужно ничего выдумывать»: В США признали, что российские СМИ говорят прав...
28 ноября 2018, 04:09
«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проливе, в...
28 ноября 2018, 00:54
«Был вынужден»: Порошенко объяснил, как дозванивался Путину после провокации в Керчен...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
22 ноября 2018, 18:09
«А где такие галстуки раздают?»: На Украине соцсети шумят из-за стильного костюма Путина
24 ноября 2018, 02:39
Визит Путина в российский Крым поднял на Украине очередную бурю
27 ноября 2018, 11:54
«Предлагают на максимальных скоростях оторваться и уйти»: хронология событий в Керченском проливе от ФСБ
25 ноября 2018, 14:24
Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России
26 ноября 2018, 06:39
«Так украинские ВМС ещё никто не оскорблял»: Захарова о сообщении «Дождя» про ситуацию в Азовском море
25 ноября 2018, 14:09
«Опасно маневрируют и не подчиняются требованиям»: что известно о провокации кораблей ВМС Украины в Азовском море
22 ноября 2018, 21:24
Русские С-300 не остановили самолеты Израиля в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.