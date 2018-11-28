Парламент Британии обвинил Facebook в защите «русских хакеров»

На фоне последних громких политических событий снова набирает популярность тема «российских хакеров». О них опять громко говорят в Великобритании, и очередной жертвой нападок стал Facebook, который отказался обвинить Россию. Зачем это нужно Лондону?

Автор:

Кучер Егор

Тема с «российскими хакерами», которые взламывают все и вся, в последнее время отошла на второй план из-за целого ряда масштабных политических событий. Однако западные страны не для того вот уже два года активно развивают ее, пытаются всеми способами найти какие-то доказательства, чтобы вот так просто забыть обо всем.

Поэтому неудивительно, что к теме вернулись быстро и именно в Великобритании. Однако речь не пошла о простых заявлениях: на заседание британского парламента приглашали даже главу Facebook Марка Цукерберга, который предусмотрительно не приехал, чтобы не выслушивать очередную порцию обвинений.

Впрочем, парламентарии не сомневаются: Facebook намеренно молчит о хакерах, чтобы не терять имидж и капитализацию.

Почему самая популярная в мире социальная сеть стала новым «жертвенным бараном» для Великобритании и чего ждать теперь России?

Ловушка для Facebook

В парламенте Великобритании состоялось первое заседание совершенно особого органа —межпарламентского комитета по вопросам дезинформации, фейковых новостей и «враждебных действий России». В этот орган, который был создан в октябре, вошли представители комитетов по информационной безопасности парламентов Великобритании, Франции, Канады, Ирландии, Бельгии, Латвии, а также Аргентины, Бразилии и Сингапура.

Фото: www.globallookpress.com

На первое заседание для «разбора полетов» был приглашен глава Facebook Марк Цукерберг, который должен был держать ответ о той роли, которую сыграла соцсеть в распространении «российской угрозы». Однако после провального выступления в конгрессе США, где Цукерберг отвечал на вопросы об утечке, организованной компанией Cambridge Analytica, основатель соцсети решил проигнорировать приглашение. Отчасти, памятуя, к какому обвалу акций компании тогда привело его выступление, которое многие назвали допросом, и сколько миллиардов долларов капитализации потерял как Facebook, так и сам Цукерберг — более 100 млрд долларов.

Вместо себя Цукерберг прислал своего заместителя Ричарда Аллана, который и угодил в расставленные парламентариями сети.