Парламент Армении отказался сделать Пашиняна премьером и был распущен

Депутаты Национального Собрания Армении не выбрали безальтернативного кандидата в премьер-министры Никола Пашиняна главой правительства страны. В результате согласно законам Армении нынешний парламент должен быть распущен и назначены перевыборы.

Сообщается, что Пашинян был единственным претендентом на должность премьера. Тем не менее его выборы на пост главы правительства были провалены. Депутаты Нацсобрания не проголосовали ни за, ни против кандидатуры политика. Вместо этого все 13 парламентариев просто воздержались.

Таким образом, уже вторые выборы премьер-министра Армении оказались провалены. Согласно законам страны это означает, что нынешний состав парламента должен быть автоматически распущен и назначены перевыборы. Как отмечают многие эксперты, именно этого Пашинян добивался с самого начала.