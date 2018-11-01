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Парламент Армении отказался сделать Пашиняна премьером и был распущен

01 ноября 2018, 18:24  •  128 • Политика
Нацсобрание Армении не выбрало Пашиняна главой правительства, запущена процедура его роспуска.
Депутаты Национального Собрания Армении не выбрали безальтернативного кандидата в премьер-министры Никола Пашиняна главой правительства страны. В результате согласно законам Армении нынешний парламент должен быть распущен и назначены перевыборы.
Сообщается, что Пашинян был единственным претендентом на должность премьера. Тем не менее его выборы на пост главы правительства были провалены. Депутаты Нацсобрания не проголосовали ни за, ни против кандидатуры политика. Вместо этого все 13 парламентариев просто воздержались.
Таким образом, уже вторые выборы премьер-министра Армении оказались провалены. Согласно законам страны это означает, что нынешний состав парламента должен быть автоматически распущен и назначены перевыборы. Как отмечают многие эксперты, именно этого Пашинян добивался с самого начала.
«Проголосовавших за и против кандидатуры Н. Пашиняна не было. 13 парламентариев воздержались», - сообщает «Интерфакс».

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