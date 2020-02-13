Парковка в юридической плоскости: в России подготовили законопроект о «гаражной амнистии»

Росреестр и Минэкономразвития передали в правительство законопроект о проведении «гаражной амнистии». Согласно данным Единого госреестра недвижимости, свыше 3,5 млн гаражей не зарегистрированы. При этом в текущем законодательстве нет понятия «гараж», что усложняет процесс их оформления, отметили в Росреестре. Предполагается, что новый порядок оформления таких участков в собственность вступит в силу в 2021 году.

В правительство внесли законопроект о «гаражной амнистии», который урегулирует вопросы покупки россиянами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Об этом говорится на сайте Росреестра, который совместно с Минэкономразвития последние два года разрабатывал этот проект федерального закона.

В ведомстве подчеркнули, что в действующем законе нет термина «гараж», а отсутствие правоустанавливающих документов не позволяло хозяевам оформить права на объекты.

«Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, незарегистрированными являются более чем 3,5 млн гаражей по всей стране. Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения «гараж» не учитывались, поэтому количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше», — подчеркнули в Росреестре.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко, ранее возглавлявшая Росреестр, сравнивала этот процесс с «дачной амнистией», которая упростила оформление дачных участков в собственность. По мнению Абрамченко, принятие такого законопроекта поможет более чем 4,5 млн автовладельцев.

Речь идёт о тех участках, которые принадлежат государству или муниципальным властям, гаражи на которых были построены до появления в России Градостроительного кодекса (30 декабря 2004 года). Также речь идёт о машино-местах в коллективных гаражах.

«Минэкономразвития России предложило особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, или принадлежащие гражданам машино-места, расположенные в коллективном гараже», — говорится в пресс-релизе Росреестра.

Законопроект устанавливает и список документов, которые могут доказать, что гражданин действительно владеет гаражом. В их числе решение о распределении гаража, бумаги, подтверждающие, что гражданин совершал платежи при эксплуатации помещения, техническая инвентаризация, выплата пая в кооперативе и другие. Регионам будет позволено составить дополнительные перечни таких документов.

Согласно российскому законодательству, подготовленный ведомствами проект будет рассмотрен в правительстве. В случае его одобрения он будет передан в Госдуму на голосование. В Росреестре сообщили, что, согласно законопроекту, новый порядок оформления гаражей в собственность должен вступить в силу в 2021 году.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

«В законодательстве отсутствует понятие «гараж»

Тему проведения «гаражной амнистии» власти поднимали и ранее. В конце ноября 2018 года, будучи тогда замглавы Минэкономразвития и руководителем Росреестра, Абрамченко заявила, что концепция такой программы прорабатывается.

«В законодательстве отсутствуют даже понятия «гараж», «гаражно-строительный кооператив». Не установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию, в том числе с точки зрения безопасности. Мы написали концепцию решения вопроса по аналогии с «дачной амнистией». Граждане быстро получат право на свой гараж», — говорила она в интервью «Ведомостям».

В марте 2019 года, обсуждая возможный экономический эффект от «гаражной амнистии», Абрамченко отметила, что после регистрации таких участков с них будут вестись налоговые отчисления.

«Финансово-экономические последствия от возможных поступлений в бюджет от этих объектов предстоит посчитать отдельно. Сейчас у нас нет такой цифры», — подчеркнула она.

При этом стоит отметить, что некоторые регионы самостоятельно проводят «гаражную амнистию». Так, в Ульяновской области в начале января перестали действовать региональные законы, которые позволяли оформлять гаражи в собственность бесплатно. В связи с этим в декабре власти субъекта приняли решение сделать «амнистию» бессрочной.

Губернатор области Сергей Морозов считает реализацию этой программы в Ульяновске примерной. Как говорится на официальном сайте администрации региона, гаражи были переданы в собственность свыше 6 тыс. членов гаражно-строительных кооперативов (ГСК), а экономический эффект от этого составил 32 млн рублей.

«Благодаря успешному выполнению регионального проекта «гаражной амнистии» Ульяновск является примером для всей России, — приводит слова Морозова сайт администрации. — Сейчас важная задача для нас — сделать так, чтобы положительный опыт нашего региона нашёл отражение в федеральном законодательстве».