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Парки Москвы покажут онлайн-выставку проекта RT с военными письмами

22 июня 2020, 17:55  •  32 • В России
Парк Горького, парк искусств «Музеон», сад «Эрмитаж» и десять других парков покажут онлайн-выставку #БесконечноеПисьмо, в которой строки фронтовой переписки 1941-1945 годов переплетаются с современной графикой. Выставка проекта RT в соцсетях парков Москвы, объединённая хештегом #БесконечноеПисьмоВыставка, проходит в День памяти и скорби ― день, в который 79 лет назад началась Великая Отечественная война.
 
© RT
 

#БесконечноеПисьмо ― это часть большого проекта RT #СтраницыПобеды, посвящённого 75-летию окончания Великой Отечественной войны. В Instagram-аккаунте «Бесконечного Письма» собраны сотни пронзительных фронтовых посланий: заветные «треугольники» были главной нитью, связывающей солдат с их семьями в те дни. Молодые дизайнеры школы РАНХиГС и известные художники-графики Пётр Банков и Михаил Соркин создали эмоциональные иллюстрации к этим письмам. 

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Фронтовые письма. Заветные «треугольники» были главной нитью, связывающей солдат с их семьями в тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Писем ждали дома. Писем ждали на фронте. ⠀ В честь 75-летия Победы телеканал RT @rtrussian создал проект #БесконечноеПисьмо, в котором собраны сотни пронзительных фронтовых посланий. Над иллюстрациями работали молодые дизайнеры школы РАНХиГС @designranepa, а также известные художники Пётр Банков и Михаил Соркин. ⠀ Приглашаем посетить онлайн-выставку проекта, в которой участвуют тринадцать парков Москвы. Все работы можно посмотреть по хэштегу #БесконечноеПисьмоВыставка. ⠀ Выставка организована при поддержке Департамента культуры города Москвы @kultura_mos и Объединенной дирекции «Мосгорпарк» @mosgorpark. Это лишь небольшая часть экспозиции, которая готовится к показу в парках Москвы. ⠀ «Бесконечное Письмо» ― это эмоциональный трибьют любви, которая побеждает, наперекор войне и смерти. ⠀ #паркгорького #СтраницыПобеды #ПисьмаПобеды #БесконечноеПисьмо #вов #75летПобеды #Победа75 #втораямировая #VictoryPages #ww2

Публикация от Парк Горького (@parkgorkogo)

Накануне парада Победы #БесконечноеПисьмо расскажет о судьбах простых людей, которым пришлось жить и воевать в те дни. 

Онлайн-выставка, которая проводится в День памяти и скорби, организована при поддержке Департамента культуры города Москвы и Объединённой дирекции «Мосгорпарк». Это лишь небольшая часть экспозиции, которая планируется к показу в парках Москвы, после того как будут сняты ограничения, связанные с коронавирусом COVID-19.

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Фронтовые письма. Заветные «треугольники» были главной нитью, связывающей солдат с их семьями в тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Писем ждали дома. Писем ждали на фронте. ⠀ В честь 75-летия Победы телеканал RT @rtrussian создал проект #БесконечноеПисьмо, в котором собраны сотни пронзительных фронтовых посланий. Над иллюстрациями работали молодые дизайнеры школы РАНХиГС @designranepa, а также известные художники Пётр Банков и Михаил Соркин. ⠀ Приглашаем посетить онлайн-выставку проекта, в которой участвуют тринадцать парков Москвы. Все работы можно посмотреть по хэштегу #БесконечноеПисьмоВыставка. ⠀ Выставка организована при поддержке Департамента культуры города Москвы @kultura_mos и Объединенной дирекции «Мосгорпарк» @mosgorpark. Это лишь небольшая часть экспозиции, которая готовится к показу в парках Москвы. ⠀ «Бесконечное Письмо» ― это эмоциональный трибьют любви, которая побеждает, наперекор войне и смерти. ⠀ #ЛПМитино #СтраницыПобеды #ПисьмаПобеды #БесконечноеПисьмо #вов #75летПобеды #Победа75 #втораямировая #VictoryPages #ww2

Публикация от Сквер по Олонецкому проезду (@skverolonetskiy)

Посмотреть онлайн-выставку можно на аккаунтах Instagram, ВКонтакте и Facebook парка Горького, сада имени Баумана, Лианозовского и Гончаровского парков, ландшафтного парка «Митино», парка искусств «Музеон», Сквера по Олонецкому проезду, Перовского парка, парков Садовники, «Северное Тушино», «Сокольники», Таганского парка и сада «Эрмитаж» или по хэштегу #БесконечноеПисьмоВыставка. 

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Фронтовые письма. Заветные «треугольники» были главной нитью, связывающей солдат с их семьями в тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Писем ждали дома. Писем ждали на фронте. ⠀ В честь 75-летия Победы телеканал RT @rtrussian создал проект #БесконечноеПисьмо, в котором собраны сотни пронзительных фронтовых посланий. Над иллюстрациями работали молодые дизайнеры школы РАНХиГС @designranepa, а также известные художники Пётр Банков и Михаил Соркин. ⠀ Приглашаем посетить онлайн-выставку проекта, в которой участвуют тринадцать парков Москвы. Все работы можно посмотреть по хэштегу #БесконечноеПисьмоВыставка. ⠀ Выставка организована при поддержке Департамента культуры города Москвы @kultura_mos и Объединенной дирекции «Мосгорпарк» @mosgorpark. Это лишь небольшая часть экспозиции, которая готовится к показу в парках Москвы. ⠀ «Бесконечное Письмо» ― это эмоциональный трибьют любви, которая побеждает, наперекор войне и смерти. ⠀ #парктаганский #СтраницыПобеды #ПисьмаПобеды #БесконечноеПисьмо #вов #75летПобеды #Победа75 #втораямировая #VictoryPages #ww2

Публикация от Парк Таганский (@park_taganskiy)

Проект RT #СтраницыПобеды собрал современных художников и дизайнеров, а также историков, журналистов и экспертов в самых разных областях. Сделанный молодыми и для молодых, проект рассказывает о тяжёлых днях войны современным языком на страницах в Instagram, YouTube, Facebook, ВК и Twitter.

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