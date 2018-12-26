Парижское соглашение по климату не несет угроз для нацбезопасности России - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит в настоящее время угроз промышленному развитию России от реализации Парижского соглашения по климату. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит реальных угроз промышленному развитию России от Парижского соглашения по климату. Об этом глава государства заявил на встрече с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым.

Парламентарий выразил свои опасения по поводу соглашения в письме президенту. Россия в этой сфере может оказаться в положении, когда будет вынуждена сокращать добычу газа и нефти, указал Миронов.

Однако, как отметил глава государства, реальной угрозы со стороны соглашения на данный момент нет.

"Я думаю, что таких угроз реально у нас не существует, но чтобы они не возникли - конечно, давайте посмотрим", - цитирует слова Путина ТАСС.

Напомним, что генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявлял, что Парижскому соглашению по климату нет альтернативы.