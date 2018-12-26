Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Меня это не задевает ни политически, ни экономически": Депутат Рады п...
Медведев внес "агентов Кремля" в санкционный список по Украине - полит...
«Спасибо за кремлеботов, Запад!»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — об аб...
Постройку онкоцентра в Севастополе превращают в очередной «распил» (Руслан Осташ...
Главная / Политика

Парижское соглашение по климату не несет угроз для нацбезопасности России - Путин

26 декабря 2018, 01:54  •  18 • Политика
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит в настоящее время угроз промышленному развитию России от реализации Парижского соглашения по климату. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит реальных угроз промышленному развитию России от Парижского соглашения по климату. Об этом глава государства заявил на встрече с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым.
Парламентарий выразил свои опасения по поводу соглашения в письме президенту. Россия в этой сфере может оказаться в положении, когда будет вынуждена сокращать добычу газа и нефти, указал Миронов.
Однако, как отметил глава государства, реальной угрозы со стороны соглашения на данный момент нет.
"Я думаю, что таких угроз реально у нас не существует, но чтобы они не возникли - конечно, давайте посмотрим", - цитирует слова Путина ТАСС.
Напомним, что генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявлял, что Парижскому соглашению по климату нет альтернативы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

18
Источник
Похожие новости
25 декабря 2018, 22:39
Путин поддержал создание электронной базы мигрантов - Госдума
26 декабря 2018, 01:54
"Налоги для сверхбогатых и доступные кредиты": Жириновский рассказал, чему России стоит поучиться у Европы
25 декабря 2018, 22:39
"Просто скажите, с кем вы": В Донецке пристыдили русских рокеров, боящихся выступать в Донбассе

25 декабря 2018, 19:24
Как на Ближнем Востоке побеждают интересы России, а не США
25 декабря 2018, 19:24
На случай "если не договоримся": Путин ответил Лукашенко на призыва "решить проблемы" до Нового года - видео
25 декабря 2018, 22:39
Медведев внес "агентов Кремля" в санкционный список по Украине - политолог Владимир Корнилов
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
26 декабря 2018, 01:39
Вопрос имиджа: зачем Трамп заявил о готовности Саудовской Аравии выделить средства на...
26 декабря 2018, 00:28
А вы попaли под caнкции Мeдвeдчyка?
26 декабря 2018, 01:39
Симферопольский эксперимент: в России сообщили о неудавшихся планах США по созданию б...
26 декабря 2018, 01:54
Путин закрепил право предпенсионеров на долю в наследстве
26 декабря 2018, 01:54
Советские С-300 оставили жалкие остатки от израильских ракет, выпущенных по Сирии - ф...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
19 декабря 2018, 03:55
Горбачёв после слов Путина попытался оправдаться за разоружение СССР
23 декабря 2018, 08:54
"Как тут не вспомнить крылатое выражение Лаврова": Обнародован список стран, не поддержавших Россию в ООН
22 декабря 2018, 14:54
Украинцы не хотят отвечать ни за президента, ни за себя
21 декабря 2018, 01:39
Министр обороны Украины Полторак призвал военных и моряков готовиться к войне
21 декабря 2018, 17:54
Российский ракетный фрегат идет навстречу украино-американской "флотилии свободы"
24 декабря 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 23.12.18
19 декабря 2018, 20:24
Флаг со свастикой и немецкий марш: Как ведут себя в окопах бойцы ВСУ - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.