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Парижские репрессии: Журналистка пожаловалась на беспощадный приказ полиции Франции

22 ноября 2020, 15:00  •  115 • Политика
Главный редактор RT France Ксения Фёдорова рассказала о том, что сейчас происходит в столице Франции. В частности, одну из находившихся на акции протеста журналисток полицейские пригрозили задержать, если она не уйдёт за 30 секунд, пояснив, что им был отдан "такой приказ".
В Париже с водомётами разгоняли демонстрантов, вышедших на акцию протеста против закона "О глобальной безопасности". Данный законопроект был поддержан в первом чтении в Национальном собрании Франции. Согласно закону, за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности" может быть штраф в 45 тыс. евро или даже год тюрьмы.
Журналисты восприняли данный документ в штыки. Они полагают, что это нанесёт ущерб свободе слова. В Париже прошла масштабная акция протеста.
Главный редактор RT France Ксения Фёдорова в своём Telegram-канале показала изнанку того, что происходит на улицах Парижа. В частности, одну из её коллег пригрозили задержать, если она не скроется за полминуты.
"Французские полицейские пригрозили задержать и привлечь к ответственности нашу журналистку, если она "не уйдёт через 30 секунд", добавив: "Таков приказ". Ранее журналисту другого издания полиция сломала оборудование", - рассказала Фёдорова.

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