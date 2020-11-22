Парижские репрессии: Журналистка пожаловалась на беспощадный приказ полиции Франции

В Париже с водомётами разгоняли демонстрантов, вышедших на акцию протеста против закона "О глобальной безопасности". Данный законопроект был поддержан в первом чтении в Национальном собрании Франции. Согласно закону, за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности" может быть штраф в 45 тыс. евро или даже год тюрьмы.

Журналисты восприняли данный документ в штыки. Они полагают, что это нанесёт ущерб свободе слова. В Париже прошла масштабная акция протеста.

Главный редактор RT France Ксения Фёдорова в своём Telegram-канале показала изнанку того, что происходит на улицах Парижа. В частности, одну из её коллег пригрозили задержать, если она не скроется за полминуты.

"Французские полицейские пригрозили задержать и привлечь к ответственности нашу журналистку, если она "не уйдёт через 30 секунд", добавив: "Таков приказ". Ранее журналисту другого издания полиция сломала оборудование", - рассказала Фёдорова.