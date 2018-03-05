Парижские амбиции: зачем глава МИД Франции пригрозил Ирану новыми санкциями накануне визита в Тегеран

Французский МИД пригрозил Тегерану новыми санкциями, если не будет решён вопрос о ракетной программе исламской республики. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан накануне своего визита в Иран. Власти ближневосточной страны уже ответили на выпад Парижа, подчеркнув, что будут «сами решать, каким типом оружия им обладать». Чем объясняется риторика главы французского внешнеполитического ведомства и какова цель его поездки в Иран — в материале RT.

Иран должен обсудить с Францией свою программу по производству ракет, в противном случае стране грозят новые санкции. С таким заявлением выступил накануне визита в Тегеран министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«В Иране есть программы по созданию ракет, радиус действия которых измеряется несколькими тысячами километров, что несовместимо с резолюциями Совбеза ООН и превышает просто потребность в обороне границ страны... Если этот вопрос не решить, Тегерану грозят новые санкции», — заявил глава МИД Франции.

Ле Дриан призвал международное сообщество принять меры, чтобы предотвратить ситуацию, когда иранское оружие станет проблемой для всех игроков на Ближнем Востоке. Дипломат также ответил, что обязательно поднимет этот вопрос на переговорах с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и другими политиками.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

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Как заявили во французском внешнеполитическом ведомстве, «ракетная программа Ирана является источником больших опасений для Франции и её партнёров», поэтому Париж желает «участвовать в диалоге с Ираном по этому вопросу».

При этом в МИД европейской страны также выразили надежду, что «Иран внесёт позитивный вклад в разрешение ближневосточных кризисов, соблюдая суверенитет государств».

«В этом контексте кризису в Сирии и гуманитарной ситуации там (на переговорах. — RT) будет уделено особое внимание, так же как и другим региональным проблемам, в которые вовлечён Иран: в Йемене, Ливане и Ираке», — пояснили в министерстве.

Напомним, на 5 марта запланирован визит главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана в Иран. На переговорах будут затронуты три ключевые темы: соглашение по иранской ядерной программе, баллистические испытания и роль Ирана в стабилизации ситуации в регионе. Кроме того, в марте должны пройти переговоры представителей Евросоюза и США в Германии, на которых будет обсуждаться ядерная сделка с Ираном.

Иранский ответ

В Тегеране, перед тем как принять у себя французского представителя, успели ответить на его заявления. Советник по международным делам высшего руководителя Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Ле Дриану стоит занять менее критичную позицию, если Париж надеется на укрепление отношений двух стран.

«Ни одна из стран не может принимать решения за нас. Исламская республика будет сама решать, каким типом оружия ей обладать», — сказал Велаяти.

Ранее в Тегеране не раз заявляли, что его ракетная программа носит чисто защитный характер. При этом Иран готов обсудить этот вопрос, если США и их союзники, обладающие ядерным оружием, разоружатся.

Президент Ирана Хасан Рухани

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В феврале 2018 года президент Ирана Хасан Рухани недвусмысленно заявил, что ракеты исламской республики «являются средством обороны и не предназначены для переброски оружия массового уничтожения, поскольку у нас (у Ирана. — RT) его нет».

«Мы ни с кем не будем обсуждать наше оружие», — заключил он.

Исправляя старые ошибки

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Фёдоров в беседе с RT пояснил, что Париж, с одной стороны, пытается занять значимую позицию в регионе и диктовать свои условия, а с другой — показать приверженность европейским ценностям, поэтому и появляются подобные заявления.

«Французы позиционируют себя как страну-медиатор в решении сложных международных проблем. Париж пытается исправить однобокую политику, которая была направлена в основном на завязывание контактов с суннитским миром, что привело Францию в конце концов в тупик в решении сирийской проблемы», — пояснил эксперт.

Отметим, что в арабском мире сильно противостояние двух исламских течений — суннитов и шиитов. Подавляющее большинство населения Ирана являются шиитами, доля их религиозных оппонентов в стране составляет лишь 5—10%.

По оценке политолога, Макрон пытается сейчас исправить ситуацию, которая сложилась ещё при Олланде, поэтому, несмотря на беспорядки, которые проходили в Иране в начале года, глава МИД Франции всё-таки прибудет с официальным визитом.

«Франция хочет беседовать со всеми игроками, которые присутствуют на Ближнем Востоке. А Иран — одна из самых важных стран в этом регионе. В Париже понимают, что без учёта мнения Ирана решить сирийскую проблему не удастся», — подчеркнул эксперт по Франции.

При этом в Париже также понимают, что попытки США выйти из соглашения с Ираном по ядерной сделке чреваты обострением ситуации на Ближнем Востоке. Таким образом, Ле Дриан в Тегеране также попытается «сохранить хрупкий баланс» в регионе. По оценке эксперта, Россия в этом аспекте солидарна с Францией.

Ядерная сделка

В 2015 году Иран заключил с так называемой шестёркой великих держав (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) ядерную сделку. Президент США Дональд Трамп заявил, что условия достигнутых договорённостей необходимо ужесточить в отношении Тегерана, в противном случае Вашингтон выйдет из соглашения, которое считается одним из самых значительных внешнеполитических достижений его предшественника Барака Обамы.

Страны ЕС, подписавшие ядерное соглашение, настаивают на том, чтобы Вашингтон придерживался его условий, так как Тегеран выполняет свою часть обязательств.

Президент Ирана Хасан Рухани со своей стороны отмечает противоречивость позиции США касательно вопроса нераспространения ядерного оружия. «Американцы, которые верят, что применение оружия массового поражения является преступлением против человечества, и настаивают на уничтожении всего ядерного оружия в мире, сейчас, как ни парадоксально, вовлечены в гонку вооружений, призванную модернизировать их ядерный потенциал для использования против соперников», — заявил глава Ирана, комментируя новую ядерную доктрину США, в которой Вашингтон «бессовестно» угрожает ядерным оружием Москве.