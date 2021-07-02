Парижская коммуна и Банк Франции

К 150-летию первого опыта диктатуры пролетариата

После установления в январе 1871 года по итогам франко-прусской войны перемирия в Париже начались волнения, переросшие в революцию. В столице Франции было установлено самоуправление, длившееся с 18 марта по 28 мая 1871 года (72 дня). О Парижской коммуне, ставшей одним из наиболее знаменательных событий ХIХ века, писали Марк, Энгельс, Ленин, Каутский, Бакунин, Кропоткин, Плеханов и многие другие. В советское время Парижской коммуне было посвящено большое количество книг, бесчисленное множество статей; я же хочу затронуть ту сторону истории Парижской коммуны, которая касается Банка Франции.

Некоторыми советскими исследователями этот вопрос рассматривался ещё в 20–30-е годы ХХ века. Это, прежде всего, обширная статья О. Л. Вайнштейна «Парижская Коммуна и Французский банк». Очень интересна статья С.Б. Кана «Французский банк и подготовка событий 18 марта 1871 года». После войны эта тема затрагивалась в монографии Платона Керженцева «История Парижской коммуны 1871 г.» (1959). Часто ссылаются на работу французского автора Проспера Оливье Лиссагарэ «История Парижской Коммуны 1871 года», впервые изданную в 1876 году; её автор был свидетелем событий в Париже в 1871 году.

Все, кто касались этой темы, приходили к выводу: самой серьезной ошибкой коммунаров было то, что они не установили контроль над Центральным банком. Захвати они Банк Франции, коммунары могли бы продержаться гораздо дольше, а может быть, и победить, распространив свою власть на всю Францию. Энгельс говорил, что отказ от захвата банка – не ошибка, а преступление Гвардии коммунаров и Совета Коммуны. В менее острой форме такое обвинение выдвинул и Маркс в работе «Гражданская война во Франции» (1871).

Банк Франции был учрежден в 1800 году Наполеоном Бонапартом. Это был один из первых центральных банков в Европе, имевший форму акционерного общества. За 19 лет существования Второй империи (1852-1871 гг.) основной капитал банка удвоился, достигнув 182,5 млн франков. К моменту начала событий в марте 1871 года его активы составляли почти 3 млрд. франков. 70% акций Банка Франции принадлежало крупной буржуазии. Многие полагают, что главными акционерами Банка Франции были Ротшильды, но информация по собственникам не раскрывалась.

Боевые действия на франко-прусском фронте начались в июле 1870 года, а в августе основная часть золотого запаса Банка Франции была вывезена из Парижа в целях безопасности. Однако в парижских хранилищах оставалось 88 миллионов франков в золотых монетах и 166 миллионов франков в банкнотах.

В марте правительствоТьера бежало из Парижа в Версаль. Среди версальцев был и управляющий банком Гюстав Рулан (Gustave Rouland). В страшной спешке бежавшие не успели даже захватить остатки золота и банкнот. Коммунары организовали охрану Банка Франции и его хранилища с помощью 500 национальных гвардейцев (многие из них были работниками Банка Франции).

У коммунаров были каждодневные потребности в деньгах. Самая главная статья расходов Парижской коммуны – выплата жалованья национальным гвардейцам. Были планы и на более отдаленную перспективу. Программа Коммуны предусматривала: введение пенсий для национальных гвардейцев, получивших ранение в боях, и пособия членам семей погибших гвардейцев; организацию муниципальных лавок (цены – на треть ниже рыночных); возвращение владельцам вещей, заложенных в ломбардах; отсрочку квартплаты (на полгода) и платежей по векселям (на 3 года); введение всеобщего бесплатного начального обучения и др.

Совет Коммуны учредил десять комиссий по самым разным вопросам. Одна из них – по финансам. Главой финансовой комиссии был назначен Франсуа Журд, бывший клерк нотариуса, бухгалтер в банке и служащий городского отдела мостов и дорог. На первое время у финансовой комиссии деньги были. Удалось собрать по Парижу 20 миллионов франков налогов. Ещё 6 миллионов были конфискованы в Hôtel de Ville. Несколько миллионов франков были взяты из кассы французского казначейства. Всего собственных средств у коммунаров было около 30 миллионов франков.

Наиболее решительные коммунары понимали, что надолго этих денег не хватит и предлагали провести экспроприацию золота и банкнот, находившихся в парижском хранилище Банка Франции. Журд был против, полагая, что экспроприация нарушит денежное обращение в стране. Он утверждал, что без золотых резервов валюта рухнет и все деньги обесценятся. Современники писали, что Журд воспринимал Банк Франции как «священную корову», к которой нельзя прикасаться.

На хозяйстве в Банке Франции после бегства управляющего банком Роланда в Версаль остался его заместитель Де Плек. Робевший вначале перед национальным гвардейцами, он вскоре понял, что ни ему лично, ни имуществу Банка Франции ничто не грозит, стал выдавать коммунарам жалкие подачки и даже организовал тайный вывоз из Парижа клише для печатания новых банкнот.

Коммуна назначила комиссаром Банка Франции Шарля Безле, который в прошлом был инженером. Безле и Журд пришли к общему мнению, что никаких экспроприаций быть не должно. А коммунаров можно уважить, выдавая Коммуне ссуды Банка Франции. Брали ссуды и в частных банках. Например, в банке Ротшильдов. За 72 дня существования Парижской коммуны, как подсчитали историки, её расходы составили 46 млн. франков, из них 30 миллионов были покрыты за счет собственных источников коммунаров, а 16 миллионов – за счет займов.

Примечательно, что у коммунаров первоначально было неоспоримое финансовое преимущество перед противниками в лице Тьера и его правительства. Бежав в Версаль, они захватили с собой не более 10 млн. франков. Однако через подставных лиц версальцы получили из Банка Франции 257 млн. франков, которые были использованы ими для формирования армии против революционного Парижа (см.: Антюхина-Московченко В.И. Третья республика во Франции. 1870–1918. М.: Мысль,1986).

Картина парадоксальная: коммунары хотели сделать революцию, прибегая к помощи ростовщиков. Некоторые исследователи выдвигали сомнения: а была ли вообще попытка пролетарской революции? Например, коммунары не сделали попытки экспроприировать капиталы Ротшильдов; национальная гвардия охраняла в Париже все 250 объектов недвижимости, принадлежавших Ротшильдам. Как писал О. Л. Вайнштейн в статье «Парижская Коммуна и Французский банк», уже не Коммуна управляла финансами, а финансы Коммуной.

Действия Журда были осуждены Марксом и Энгельсом. Золото и деньги надо было конфисковать и потратить на дело революции. Параллельно с Парижской создавались коммуны в других городах Франции, причем и в тех, где находилось вывезенное в августе 1870 года золото из главного хранилища Банка Франции. Однако коммунары не взяли на дело революции ни одной унции золота Центробанка. Михаил Бакунин, который наблюдал события в Париже с близкого расстояния, даже предполагал, что руководители коммунаров действовали… прямо в интересах Ротшильдов. Надо сказать, эта версия не является столь уж фантастической; Энгельс, например, называл поведение некоторых руководителей Парижской коммуны предательским.

Так почему руководители коммунаров даже обсуждать боялись вопрос об экспроприации золота Банка Франции? Потому что это золото в виде французской контрибуции было обещано германскому канцлеру Бисмарку. А Бисмарк обещал, что, получив французское золото, он сделает немецкую марку золотой.

В 1873 году марка действительно стала золотой. С этого момента и был запущен процесс перехода многих стран Европы к золотому стандарту, что являлось стратегической целью Ротшильдов. Диктатуры пролетариата в Париже и во Франции в 1871 году не получилось. А диктатура золота была Ротшильдами установлена и в первоначальном виде (как золотомонетный стандарт) просуществовала до начала Первой мировой войны.