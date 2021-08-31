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Парижане назвали "большой глупостью" новый запрет для автомобилистов

31 августа 2021, 18:45  •  76 • В мире
Власти Парижа ввели запрет на движение автомобилей на большинстве улиц города со скоростью свыше 30 километров в час. Жители столицы Франции отреагировали на это негативно. Некоторые считают новые ограничения "большой глупостью", другие отмечают, что они принесут только вред как людям, так и экологии.
С понедельника, 30 августа, передвигаться по большинству улиц Парижа на автомобиле можно со скоростью не выше 30 километров в час. РИА Новости опросило жителей столицы Франции и выяснило, как они относятся к новым правилам.
Власти Парижа рассчитывают, что новые правила повысят безопасность на дорогах, а также снизят нагрузку на экологию. Однако многие французы с этим не согласны.
"Я думаю, это большая глупость... Эта мера не снизит количество аварий и не улучшит безопасность на дорогах. Потому что, помимо скорости, есть и другие факторы. Например, вождение автомобиля в нетрезвом виде, вождение без прав и так далее", - прокомментировал агентству Серж.
Другой собеседник агентства полагает, что ограничение скорости скорее уберёт большую часть машин из Парижа.
В соцсетях многие пользователи также критикуют новые правила.
"Знаете ли вы, что машина, которая едет со скоростью 30 км/ч, загрязняет в два раз больше, чем машина, двигающаяся со скоростью 50 или 60 км/ч. Это научно доказано", - пишет в Twitter пользователь с ником Viano 93.

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