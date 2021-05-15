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Парижане и лондонцы взбунтовались против Израиля. Полиция отреагировала безжалостно
15 мая 2021, 19:00 • 137 • Политика
Парижане и лондонцы взбунтовались против Израиля на фоне обострения конфликта в Палестине. Полиция отреагировала безжалостно. В ход пошли водомёты и слезоточивый газ.
В субботу гражданские активисты в Париже устроили несогласованную уличную акцию в поддержку Палестины. На улицах французской столицы собралась огромная толпа, которая выкрикивала лозунги и требовала остановить "преступление против человечности". Многие несли с собой палестинские флаги. В конечном итоге митинг перерос в столкновения с полицией. Правоохранительные органы применили водомёты и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.
Отметим, что аналогичный митинг прошёл в субботу и в Лондоне. Британская диаспора палестинцев собралась прямо в метро, хотя изначально протестующие хотели собраться на улице - возле посольства Израиля. Информации о стычках с полицией в Лондоне пока не поступало.
Напомним, Израиль и сектор Газа уже несколько дней обмениваются ракетными ударами. Поводом для нового витка конфликта стало решение израильского суда выселить из домов в Иерусалиме палестинские семьи, которые не имеют права собственности на это жильё.
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