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Пятая Республика не справляется с исламскими радикалами

Париж попытается уговорить Москву забрать назад в Россию радикально настроенных чеченских мусульман, проживающих во Франции. Для этого в столицу РФ накануне прибыл глава МВД Республики Жеральд Дарманен. Как отмечает Le Figaro, министру предстоит сложная задача, поскольку его визит происходит после того, как по призыву французских властей европейцы дружно ввели очередной пакет антироссийских санкций.

Мусью Дарманен не желает еще одного обезглавливания учителя и прилетел просить Россию забрать находящихся на территории Франции радикальных чеченских мусульман. Они проживают в стране в качестве политических беженцев с конца 1990-х годов, когда они бежали из Чечни после двух войн РФ с чеченскими сепаратистами, выигравшими первый конфликт, но проигравшими второй, следует из статьи.

Задача у молодого министра будет непростой, поскольку у государства есть ответственность за принятых в Республику мусульманских беженцев, которые ненавидят французские ценности. Почему власти дали им убежище? Как получилось, что судьи оказались более слабыми, чем экспертные комиссии, занимающиеся рассмотрением кандидатур? Некоторые исламистские беженцы, такие как убийца учителя Абдуллах Анзоров, родились в РФ, однако большую часть юности провели во Франции: не говорит ли это о провале национального образования и политики государства?

"Каким образом Россия несет ответственность за исламский радикализм на территории Франции?" – вполне могут ответить мусью Дарманену в Москве.

Издание подчеркивает, что ситуация у министра осложняется недавним решением Евросоюза ввести новый пакет рестрикций в отношении РФ из-за якобы отравления оппозиционера Алексея Навального. Причем к этому решению Брюссель призвал с подачи Берлина, где лечился россиянин, именно Париж 8 октября. В итоге ЕС ввел персональные ограничения против ряда наших чиновников и должностных лиц.

"Нужно ли было Франции так спешить с санкциями в ситуации, когда не пострадал ни один француз, тогда как ей самой нужна помощь России в куда более серьезных вопросах, затрагивающих в том числе безопасность ее населения?" – цитирует "ИноСМИ" статью в Le Figaro.

В издании задаются вопросом, отвечают ли национальным интересам и безопасности граждан Республики введение столь "унизительных инициатив как персональные санкции" в отношении суверенного государства. И призвали отечественную дипломатию расставить приоритеты, а также перестать обращать все страны мира в демократию и читать им нотации.

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа возле учебного заведения был обезглавлен учитель. Как позже выяснилось, им оказался 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров (по другим данным Абдулак Абуезидович А.). К столь трагическому событию привело то обстоятельство, что преподаватель демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.

На прошлой неделе стало известно об инициативе мусью Дарманена, поддержанную самим президентом Франции Эммануэлем Макроном, объехать страны, откуда прибыли беженцы, и попросить их правительства принять их обратно. Посланник Парижа надеется на положительную реакцию Москвы.

