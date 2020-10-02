Париж уже через четыре дня может стать "зоной максимальной опасности"

В понедельник, 5 октября, Париж станет "зоной максимальной опасности" в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Он сообщил, что если эпидемиологическая обстановка в Париже продолжит ухудшаться, то столицу Франции и ближайшие к ней города объявят зоной максимальной опасности. Это означает, что в городе будут закрыты все общественные места, а социальные контакты между людьми будут ограничены.

Необходимо, чтобы данные были подтверждены или опровергнуты в самые ближайшие дни. И если тенденция (к ухудшению ситуации) будет подтверждена, то у нас не будет иного выхода, - сказал глава Минздрава Франции.

Он добавил, что решение об объявлении Парижа "зоной максимальной опасности" может быть принято уже в понедельник, 5 октября.