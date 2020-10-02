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Париж уже через четыре дня может стать "зоной максимальной опасности"

02 октября 2020, 00:20  •  27 • Политика
Париж планируют объявить зоной максимальной опасности из-за COVID-19. "Если тенденция (к ухудшению ситуации) будет подтверждена, то у нас не будет иного выхода", - заявил глава Минздрава Франции.
В понедельник, 5 октября, Париж станет "зоной максимальной опасности" в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Он сообщил, что если эпидемиологическая обстановка в Париже продолжит ухудшаться, то столицу Франции и ближайшие к ней города объявят зоной максимальной опасности. Это означает, что в городе будут закрыты все общественные места, а социальные контакты между людьми будут ограничены.
Необходимо, чтобы данные были подтверждены или опровергнуты в самые ближайшие дни. И если тенденция (к ухудшению ситуации) будет подтверждена, то у нас не будет иного выхода, - сказал глава Минздрава Франции.
Он добавил, что решение об объявлении Парижа "зоной максимальной опасности" может быть принято уже в понедельник, 5 октября.

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