Париж сбегает от карантина: Франция по примеру Москвы ввела цифровые пропуска на время локдауна

Карантин начал действовать в ночь на 30 октября. До конца выходных французы имеют право уехать в свои загородные дома или в выбранные ими провинции, чтобы переждать локдаун там.

Вечером пятницы в столице можно было увидеть сверкающие, будто рождественские гирлянды, нитки дорог. Но Париж сбегает от карантина. И напоминает это вовсе не праздник, а сцену из какого-то фильма-катастрофы.

Местные СМИ сообщают, что пробки растянулись на сотни километров. Кто-то рассказывает о напряжённом трафике в 500 км, кто-то приводит данные 700 км.

Франция по примеру Москвы ввела цифровые пропуска. Без них выходить из дома во время локдауна запрещено. Пропусков три вида. Рабочий выдаёт работодатель сотрудникам, которых нельзя перевести на удалённую работу. Индивидуальный нужен людям для похода в аптеку или магазин. Школьный позволяет посещать занятия. Школы, лицеи и детские сады будут функционировать, а вот вузы перевели на дистанционку.

Функционировать во время локдауна будут только предприятия с сервисом доставки. Рестораны, бары, бистро, многие магазины, все культурные учреждения уже прекратили свою работу. По предварительным подсчётам, уже с понедельника перестанут распахивать свои двери для покупателей более 200 тысяч торговых точек. Предприятиям малого бизнеса обещали компенсацию до 10 тысяч евро.