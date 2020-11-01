Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за ...
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
Захарова расквиталась с американским послом за оскорбление России
Главная / В мире

Париж сбегает от карантина: Франция по примеру Москвы ввела цифровые пропуска на время локдауна

01 ноября 2020, 17:25  •  48 • В мире
Франция по примеру Москвы ввела цифровые пропуска. В стране начал действовать второй локдаун. Париж сбегает от карантина - пробки растянулись на сотни километров.
Карантин начал действовать в ночь на 30 октября. До конца выходных французы имеют право уехать в свои загородные дома или в выбранные ими провинции, чтобы переждать локдаун там.
Вечером пятницы в столице можно было увидеть сверкающие, будто рождественские гирлянды, нитки дорог. Но Париж сбегает от карантина. И напоминает это вовсе не праздник, а сцену из какого-то фильма-катастрофы.
Местные СМИ сообщают, что пробки растянулись на сотни километров. Кто-то рассказывает о напряжённом трафике в 500 км, кто-то приводит данные 700 км.
Франция по примеру Москвы ввела цифровые пропуска. Без них выходить из дома во время локдауна запрещено. Пропусков три вида. Рабочий выдаёт работодатель сотрудникам, которых нельзя перевести на удалённую работу. Индивидуальный нужен людям для похода в аптеку или магазин. Школьный позволяет посещать занятия. Школы, лицеи и детские сады будут функционировать, а вот вузы перевели на дистанционку.
Функционировать во время локдауна будут только предприятия с сервисом доставки. Рестораны, бары, бистро, многие магазины, все культурные учреждения уже прекратили свою работу. По предварительным подсчётам, уже с понедельника перестанут распахивать свои двери для покупателей более 200 тысяч торговых точек. Предприятиям малого бизнеса обещали компенсацию до 10 тысяч евро.
#Paris pic.twitter.com/VLpxJcNWSF

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
31 октября 2020, 14:50
"Вы знаете, у меня прекрасная пенсия": Русский подозреваемый по делу MH17 отказался от 50 тысяч евро
31 октября 2020, 14:50
Любимец Лондона, или из Жизни шутов
31 октября 2020, 09:20
"Не задев ни один нейрон": Послы удачно пошутили над испанцами о 10 тыс. русских солдат в Каталонии
31 октября 2020, 14:50
"Не нравится? Смотрите в пол": Учитель в Бельгии показал 11-леткам религиозные карикатуры
31 октября 2020, 18:25
«Если боестолкновения будут перенесены на территорию Армении»: в МИД РФ прокомментировали обращение Пашиняна к Путину
01 ноября 2020, 15:35
Поляки устроили многотысячный протест. Журналист констатировал: "Ещё одно позорище"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 октября 2020, 23:25
Слабое место Эрдогана нашлось в Сирии, и Путин его нащупал: "Какой же ты султан?"
27 октября 2020, 18:15
"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СССР
28 октября 2020, 17:10
Ультиматум Путина по двойному гражданству принят Госдумой
27 октября 2020, 20:05
Украине предлагают провести референдум о возвращении в состав Большой России
30 октября 2020, 16:50
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.