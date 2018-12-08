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Париж превратился в закрытый город: Эксперты прочат досрочную отставку Макрона

08 декабря 2018, 14:24  •  99 • Политика
В ожидании новой волны протестов участников движения "желтые жилеты" в Париже перекрыт ряд улиц, ограничено движение общественного транспорта, закрыты туристические объекты и торговые центры. Эксперты отмечают, что все внимание протестующих против повышения цен на топливо сейчас сконцентрировано на Эмманюэле Макроне, президентский срок которого "можно считать оконченным".
В ожидании беспорядков на новых акциях протестов движения "Желтые жилеты", выступающих против повышения цен на топливо, французские власти стягивают свыше 89 тысяч полицейских на улицы города. В Париже на выходные закроются известные туристические достопримечательности, включая парижский Пантеон, Собор Парижской Богоматери, королевский дворец, Эйфелева башня и Лувр, кроме того, из соображений безопасности в эти дни отменены многие спортивные соревнования.
С раннего утра субботы в центре Парижа ограничено движение общественного транспорта, полицией перекрыт ряд улиц, закрыты магазины и торговые центры. На улицах в районе площади Этуаль, где стоит Триумфальная арка, полицейские досматривают прохожих, сообщает РИА "Новости". Французские СМИ передают, что еще до начала акции протестующих органами правопорядка было арестовано свыше 120 человек.
По мнению политического комментатора Эрика Земмура, протестные акции настолько сосредоточены на Эмманюэле Макроне, что его президентский срок "можно считать оконченным", передает RTL. Пытаться реализовывать в такой ситуации какие-то реформы сейчас будет непросто, отметил Земмур, подчеркнув, что французские власти в настоящий момент заняты поиском "стрелочника", который примет на себя весь удар разгневанных жителей. Несмотря на то, что руководство Франции уже, скорее всего, опоздало с назначением такого "злодея Ришелье", по словам обозревателя, они, похоже, попытаются свалить всю вину на премьер-министра Эдуара Филиппа.

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