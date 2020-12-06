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Париж на баррикадах: Витрины и полиция пали под напором разгневанной толпы
06 декабря 2020, 13:35 • 182 • Политика
Париж на баррикадах - витрины и полиция пали под напором разгневанной толпы. Во французской столице разворачивается масштабный митинг. Появились многочисленные кадры с места события, судя по которым протест уже перерастает в беспорядки.
В Париже разворачивается масштабный митинг. В Сети распространились многочисленные кадры, на которых явно заметно, что протест перерастает в беспорядки.
Протестующие выступают против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", которая запрещает снимать на фото и видео полицейских.
Колонна начала шествие из района на востоке французской столицы к площади Республики в центре города. Впереди следует большая компания митингующих в чёрном, которая и инициирует беспорядки.
На роликах можно увидеть, как участники демонстрации бросаются в сотрудников правоохранительных органов камнями и петардами, оттесняя подразделения полиции с пути.
На другом видео запечатлено, как протестующие разбивают витрину и грабят магазин. Кроме того, в общем доступе оказались кадры горящих автомобилей на улицах Парижа.
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