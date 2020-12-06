Париж на баррикадах: Витрины и полиция пали под напором разгневанной толпы

В Париже разворачивается масштабный митинг. В Сети распространились многочисленные кадры, на которых явно заметно, что протест перерастает в беспорядки.

Протестующие выступают против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", которая запрещает снимать на фото и видео полицейских.

Колонна начала шествие из района на востоке французской столицы к площади Республики в центре города. Впереди следует большая компания митингующих в чёрном, которая и инициирует беспорядки.

На роликах можно увидеть, как участники демонстрации бросаются в сотрудников правоохранительных органов камнями и петардами, оттесняя подразделения полиции с пути.

На другом видео запечатлено, как протестующие разбивают витрину и грабят магазин. Кроме того, в общем доступе оказались кадры горящих автомобилей на улицах Парижа.