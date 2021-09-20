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Париж и Берлин ведут игру: Россия - агрессор, а Донбасс - не украинский

20 сентября 2021, 20:55  •  253 • Политика
Удивительные события произошли в ходе очередного обсуждения урегулирования конфликта в Донбассе. Париж и Берлин решили вести свою игру. Однако дальше теории дело не пошло. Итак, вот исходные точки этой немецко-французской игры: Россия - агрессор, а Донбасс - не украинский.
Начнём с главного. Саммит лидеров "нормандской четвёрки" находится под большим вопросом, так как Украина не выполнила решения предыдущего саммита. Об этом рассказал источник, близкий к переговорам.
Он сообщил, что недавно прошла очередная видеоконференция политических советников и представителей министерств иностранных дел стран "нормандского формата". Основным вопросом переговоров стала возможность проведения нового саммита с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции.
От европейских коллег прозвучали предложения составить просто перечень вопросов лидерам без каких-либо предлагаемых решений, на которые должны ответить главы государств и правительств,
- цитирует ТАСС слова источника.
Тот добавил, что подобный саммит не будет иметь никакой "добавленной стоимости" к и без того ничтожным, как выразилась канцлер Германии Ангела Меркель, результатам семилетней работы "нормандского формата". Поэтому его проведение выглядит проблематичным.

Остановить войну в Донбассе? Как бы не так

Переговоры показали, что Берлин и Париж продвигают "конструктивную неопределённость". Попыток реального урегулирования конфликта в Донбассе нет. Вроде как Минские соглашения - единственая возможность остановить войну. С этим согласны все стороны. Но с другой стороны, в проекте итогового документа не захотели закреплять ни географию конфликта, ни характер, ни участников.
Дальше - больше. Париж и Берлин, очевидно, документально решили засвидетельствовать: Донбасс Украине не принадлежит. Поскольку из проекта вычеркнули прежнее немецко-французское заявление о том, что конфликт ведётся "в Украине". И эта ликвидация, по словам источника, "принципиальная позиция". Хотя другие участники переговоров по этому поводу никаких требований не выдвигали.
Снова пытались добраться до сути заявления той же канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Россия является стороной конфликта в Донбассе. Если это так, то каким будет ход урегулирования, ведь в Минских соглашениях нет ни одной отсылки к России - участнику конфликта. Более того, наша сторона не согласна с подобной постановкой вопроса. Представители Германии и Франции после споров предложили России самой назвать себя агрессором. И самой же придумать для себя обязательства по урегулированию конфликта:
Дмитрий Козак обратился к украинскому представителю Андрею Ермаку с предложением попытаться сформулировать обязательства России по урегулированию конфликта с учётом неоднократных публичных заявлений официальных лиц Украины по этому вопросу. Совершенно неожиданно господин Ермак предпочёл "засунуть голову в песок", сказав, что это должны сделать представители Германии и Франции, - цитируют слова источника РИА Новости.

В ожидании войны

Пока за кулисами продолжаются переговоры, украинские политики продолжают делать агрессивные заявления. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "1+1" заявил, что украинская армия может захватить Донецк и Луганск чуть ли не мгновенно, однако пока такой приказ не поступал от верховного главнокомандующего. Мол, как поступит, так и захватим. А не поступил такой приказ, по словам Данилова, из-за того, что главнокомандующий - а мы понимаем, что это президент Украины Владимир Зеленский - жалеет жителей Донбасса:
Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?
Сказанное лишь подкрепило воинственную риторику киевской хунты. Как известно, обстрелы юго-востока Украины не прекращаются на протяжении долгих лет. С 2014 года, когда жители Донбасса не согласились жить под властью хунты, пришедшей в ходе государственного переворота. Решением конфликта должны были стать Минские соглашения, однако Киев уклоняется от их исполнения и продолжает военные действия. Как подчеркнул глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, сегодня боевые действия ведутся в позиционном режиме. Однако никто из жителей не обольщается - люди ждут обострения:
Мы, к сожалению, ждём, когда война перейдёт в фазу высокой интенсивности. Ждём не потому, что это какая-то светлая мечта или надежда. Донбасс готовится к войне вынужденно. Не обойдётся.
Пока же защитники Донбасса "танцуют от обороны", поскольку взяли на себя все принятые в рамках Минских соглашений договорённости. Но противник эти договорённости нарушает и не прекращает огонь.
Поэтому мы ждём наступления. Готовы его отбивать и, конечно, наступать, двигаться дальше, освобождать территории Донбасса, которые пока находятся в оккупации,
- подчеркнул Бородай.

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