Париж и Берлин "отметят" выздоровление Навального пакетом санкций против России

В Берлине и Париже уже подготовили новый пакет антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным. Как выяснил Reuters, Франция и Германия намерены предложить европейским партнёрам рассмотреть санкционный пакет уже на этой неделе.

По данным "РИА Новости", ограничения могут коснуться сотрудников ГРУ.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее выдвинул ультиматум России, заявив, что в Европе по-прежнему ждут от Москвы объяснений по ситуации с Навальным. В Берлине считают, что до сих пор со стороны России звучали лишь "абсурдные упрёки к Германии и ОЗХО".

В противном случае, если Москва не объяснится, "неизбежны целенаправленные и соразмерные санкции против ответственных с российской стороны", сказал Маас.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации. Как ранее пояснял постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, Россия будет считать провокацией заявления об отравлении Навального боевым отравляющим веществом, пока их авторы не предоставят вещественные доказательства и не согласятся на переговоры.

Ранее сам оппозиционер дал большое интервью журналисту Юрию Дудю, в котором высказал претензии омским врачам и нашёл "виновника" своего отравления.