|
Париж и Берлин поощряют агрессию Киева. Захарова назвала две версии
11 ноября 2021, 00:00 • 159 • Политика
Париж и Берлин поощряют агрессивную риторику Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала две версии таких действий.
В ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики Мария Захарова остановилась на ухудшающейся ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Она выразила обеспокоенность по этому поводу и привела данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Её специалисты с 8 октября зафиксировали почти 12 тысяч нарушений режима прекращения огня.
Представитель МИД России сделала акцент на роли Запада, который поощряет агрессивную риторику Киева, а также его милитаристский настрой. При этом украинские власти трактуют такую позицию НАТО как карт-бланш на войну в Донбассе, отметила Захарова.
Она назвала неприличным ажиотаж, который был устроен Берлином и Парижем вокруг встречи министров иностранных дел в "нормандском формате".
По словам Захаровой, есть две причины, почему французская и немецкая сторона поощряют агрессию Киева. Дипломат предположила, что это делается для повышения собственного профиля на международной арене.
"Есть ещё одна версия: хотят обеспечить алиби киевскому режиму", - произнесла представитель русского МИД.
Подпишитесь на нас
159
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 ноября 2021, 02:10
|
05 ноября 2021, 16:50
|
09 ноября 2021, 15:55
|
05 ноября 2021, 18:35
|
06 ноября 2021, 19:05
|
07 ноября 2021, 05:00
|
08 ноября 2021, 07:15