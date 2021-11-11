Париж и Берлин поощряют агрессию Киева. Захарова назвала две версии

Париж и Берлин поощряют агрессивную риторику Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала две версии таких действий.

В ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики Мария Захарова остановилась на ухудшающейся ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Она выразила обеспокоенность по этому поводу и привела данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Её специалисты с 8 октября зафиксировали почти 12 тысяч нарушений режима прекращения огня.

Представитель МИД России сделала акцент на роли Запада, который поощряет агрессивную риторику Киева, а также его милитаристский настрой. При этом украинские власти трактуют такую позицию НАТО как карт-бланш на войну в Донбассе, отметила Захарова.

Она назвала неприличным ажиотаж, который был устроен Берлином и Парижем вокруг встречи министров иностранных дел в "нормандском формате".

По словам Захаровой, есть две причины, почему французская и немецкая сторона поощряют агрессию Киева. Дипломат предположила, что это делается для повышения собственного профиля на международной арене.

"Есть ещё одна версия: хотят обеспечить алиби киевскому режиму", - произнесла представитель русского МИД.