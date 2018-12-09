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″Париж горит, бои идут″: Пользователи соцсетей выкладывают видео массовых беспорядков

09 декабря 2018, 00:09  •  140 • В мире
Сейчас пользователи соцсетей беспрестанно обновляют видео с парижских улиц. Сейчас там происходят массовые уличные бои. Полиция уже не держит ситуацию под контролем. ″Париж горит, бои идут″, - так пишут пользователи. Многие радуются, что французы восстали против элиты.
В Париже уже прямо настоящие уличные бои начались… прямой эфир″, - сообщают в Twitter пользователи.
Сейчас ситуация в городе накалена до предела. Полицейские избивают прохожих, а манифестанты переворачивают припаркованные машины, бьют витрины. Пользователи ведут трансляции в прямом эфире. Сейчас в центре началась массовая потасовка.
Некоторые пользователи пишут прямо: ″Париж горит. И снова простые французы восстали против элит″.
Видео: Царьград
В Париже уже прямо настоящие уличные бои начались.. прямой эфир.. https://t.co/4k0CEueIXS
— Константин Рыков (@rykov) December 8, 2018
#GiletsJaunes #Paris #Macron
Paris is burning, french revolt against the globalist elite. pic.twitter.com/AKEqZASFtq
— Sirn (@StBenderX) 8 декабря 2018 г.
2,000 #GiletsJaunes protesting in #Brest just recently. Brest is on the north western coastline of #France with a population of around 140,000 thousand. Similar demonstrations are happening all over the country, too, not just in #Paris.pic.twitter.com/Oz1dimOQ8A
— Jordan (@Jordan_SP1) 8 декабря 2018 г.
Напомним, с утра в ожидании новой волны протестов участников движения "желтые жилеты" в Париже перекрыт ряд улиц, ограничено движение общественного транспорта, закрыты туристические объекты и торговые центры. Эксперты отмечают, что все внимание протестующих против повышения цен на топливо сейчас сконцентрировано на Эмманюэле Макроне, президентский срок которого "можно считать оконченным".
https://tsargrad.tv/articles/kto-pridumal-zheltye-zhilety-francija-buntuet-tretju-nedelju_172181
В ожидании беспорядков на новых акциях протестов движения "Желтые жилеты", выступающих против повышения цен на топливо, французские власти стягивают свыше 89 тысяч полицейских на улицы города.
В Париже на выходные закроются известные туристические достопримечательности, включая парижский Пантеон, Собор Парижской Богоматери, королевский дворец, Эйфелева башня и Лувр, кроме того, из соображений безопасности в эти дни отменены многие спортивные соревнования.

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