″Париж горит, бои идут″: Пользователи соцсетей выкладывают видео массовых беспорядков

″ В Париже уже прямо настоящие уличные бои начались… прямой эфир″, - сообщают в Twitter пользователи.

Сейчас ситуация в городе накалена до предела. Полицейские избивают прохожих, а манифестанты переворачивают припаркованные машины, бьют витрины. Пользователи ведут трансляции в прямом эфире. Сейчас в центре началась массовая потасовка.

Некоторые пользователи пишут прямо: ″Париж горит. И снова простые французы восстали против элит″.

2,000 #GiletsJaunes protesting in #Brest just recently. Brest is on the north western coastline of #France with a population of around 140,000 thousand. Similar demonstrations are happening all over the country, too, not just in #Paris.pic.twitter.com/Oz1dimOQ8A