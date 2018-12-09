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″Париж горит, бои идут″: Пользователи соцсетей выкладывают видео массовых беспорядков
09 декабря 2018, 00:09 • 140 • В мире
Сейчас пользователи соцсетей беспрестанно обновляют видео с парижских улиц. Сейчас там происходят массовые уличные бои. Полиция уже не держит ситуацию под контролем. ″Париж горит, бои идут″, - так пишут пользователи. Многие радуются, что французы восстали против элиты.
″В Париже уже прямо настоящие уличные бои начались… прямой эфир″, - сообщают в Twitter пользователи.
Сейчас ситуация в городе накалена до предела. Полицейские избивают прохожих, а манифестанты переворачивают припаркованные машины, бьют витрины. Пользователи ведут трансляции в прямом эфире. Сейчас в центре началась массовая потасовка.
Некоторые пользователи пишут прямо: ″Париж горит. И снова простые французы восстали против элит″.
Видео: Царьград
Напомним, с утра в ожидании новой волны протестов участников движения "желтые жилеты" в Париже перекрыт ряд улиц, ограничено движение общественного транспорта, закрыты туристические объекты и торговые центры. Эксперты отмечают, что все внимание протестующих против повышения цен на топливо сейчас сконцентрировано на Эмманюэле Макроне, президентский срок которого "можно считать оконченным".
https://tsargrad.tv/articles/kto-pridumal-zheltye-zhilety-francija-buntuet-tretju-nedelju_172181
В ожидании беспорядков на новых акциях протестов движения "Желтые жилеты", выступающих против повышения цен на топливо, французские власти стягивают свыше 89 тысяч полицейских на улицы города.
В Париже на выходные закроются известные туристические достопримечательности, включая парижский Пантеон, Собор Парижской Богоматери, королевский дворец, Эйфелева башня и Лувр, кроме того, из соображений безопасности в эти дни отменены многие спортивные соревнования.
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