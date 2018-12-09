″Париж горит, бои идут″: Пользователи соцсетей выкладывают видео массовых беспорядков

Сейчас пользователи соцсетей беспрестанно обновляют видео с парижских улиц. Сейчас там происходят массовые уличные бои. Полиция уже не держит ситуацию под контролем. ″Париж горит, бои идут″, - так пишут пользователи. Многие радуются, что французы восстали против элиты.

″ В Париже уже прямо настоящие уличные бои начались… прямой эфир″, - сообщают в Twitter пользователи.

Сейчас ситуация в городе накалена до предела. Полицейские избивают прохожих, а манифестанты переворачивают припаркованные машины, бьют витрины. Пользователи ведут трансляции в прямом эфире. Сейчас в центре началась массовая потасовка.

Некоторые пользователи пишут прямо: ″Париж горит. И снова простые французы восстали против элит″.

Видео: Царьград Видео: Царьград

В Париже уже прямо настоящие уличные бои начались.. прямой эфир.. https://t.co/4k0CEueIXS — Константин Рыков (@rykov) December 8, 2018

#GiletsJaunes #Paris #Macron

Paris is burning, french revolt against the globalist elite. pic.twitter.com/AKEqZASFtq — Sirn (@StBenderX) 8 декабря 2018 г.

2,000 #GiletsJaunes protesting in #Brest just recently. Brest is on the north western coastline of #France with a population of around 140,000 thousand. Similar demonstrations are happening all over the country, too, not just in #Paris.pic.twitter.com/Oz1dimOQ8A — Jordan (@Jordan_SP1) 8 декабря 2018 г.