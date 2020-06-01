«Парировать любые провокации»: как Северный флот обеспечивает защиту арктических рубежей России

1 июня в России отмечается день Северного флота (СФ) — самого крупного оперативно-стратегического объединения ВМФ. На его вооружении находятся подлодки — носители ядерного оружия, боевые корабли и самолёты, системы ПВО и современные образцы наземной техники. Северный флот обеспечивает стратегическое сдерживание западных стран и защищает заполярное пространство, где сосредоточены колоссальные природные богатства. По мнению экспертов, в настоящее время Северный флот сталкивается с серьёзными военно-политическими притязаниями зарубежных стран, однако в арсенале СФ есть все необходимые средства для защиты рубежей.

1 июня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Северного флота (СФ) — самого мощного оперативно-стратегического объединения ВМФ. Данное формирование отвечает за оборону огромных арктических пространств от Мурманска до Чукотки, охрану экономических ресурсов Заполярья и Северного морского пути. Ещё одна важнейшая задача СФ — обеспечение ядерного сдерживания западных государств.

Последние годы руководство РФ придаёт большое значение развитию Северного флота. 1 декабря 2014 года СФ был выведен из подчинения командующего Западным военным округом и включён в Объединённое стратегическое командование (ОСК) «Север», позже переименованное в Северный флот.

Проведённая реформа позволила сконцентрировать в едином центре нити управления всеми арктическими подразделениями ВС РФ. Сегодня в состав Северного флота входят соединения надводных кораблей и подлодок, бригада морской пехоты, части ВКС, Сухопутных войск и ПВО.

© Минобороны России

«Мы исходим из общегосударственного подхода, что в Арктике нет вызовов, требующих военного решения. Однако Российская Федерация рассматривает наращивание своего военного потенциала в Арктической зоне как вынужденную меру для парирования возможных угроз и создания благоприятных условий для реализации национальных интересов», — заявил в декабре 2019 года командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев, выступая на форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

Плановая модернизация

По состоянию на начало 2020 года доля современного вооружения в арсенале Северного флота составляла порядка 70%. По словам экспертов, основными драйверами модернизации СФ являются поставки разнообразных радиолокационных станций (РЛС) и зенитных ракетных комплексов (ЗРК), включая С-400 «Триумф», «Тор-М2ДТ», С-300, «Панцирь-С1».

Постепенно обновляется корабельная группировка Северного флота. Важным событием последних дней стала передача СФ ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А». В октябре 2019 крейсер впервые провёл испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-30 «Булава», а в середине мая текущего года экипаж субмарины совершил контрольный выход в море.

«Князь Владимир» — головная подлодка усовершенствованного проекта 955А, который призван стать основой морского компонента ядерной триады. От предшественников эта субмарина отличается пониженной шумностью, усовершенствованной формой корпуса и выступающих конструкций, новым водо-водяным ядерным реактором на тепловых нейтронах ОК-650В.

В настоящее время в составе Северного флота только один представитель семейства «Бореев» — «Юрий Долгорукий». В ближайшие годы Андреевский флаг будет поднят над крейсером «Князь Пожарский», который сейчас строится на производственном объединении «Севмаш».

Боекомплект каждого «Борея» включает 16 МБР «Булава». Одна ракета может нести по 6—10 боевых блоков индивидуального наведения, совокупной мощностью до 900—1500 килотонн. По данным источников телеканала CNBC, средства ПВО Соединённых Штатов не в состоянии обеспечить их перехват.

В беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков отметил, что в целом перевооружение Северного флота происходит в плановом порядке. Корабли, в которых заложен модернизационный потенциал, отправляются в доки, устаревшие судна и подлодки заменяются на новые образцы.

«Основной акцент в модернизации Северного флота делается на установке нового оборудования и ракетного вооружения. Увеличивается число кораблей, оснащённых «Калибрами». В будущем на вооружении появятся гиперзвуковые «Цирконы», — напомнил Леонков.

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А») в акватории Северодвинска

РИА Новости

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин считает, что модернизация Северного флота носит оборонительный характер.

По его мнению, появление новых ракетных комплексов и широкой номенклатуры средств ПВО необходимо прежде всего для защиты экономических интересов РФ в Арктике и прикрытия объектов военной инфраструктуры.

«Северный флот предназначен для охраны колоссального по размерам макрорегиона. Арктика чрезвычайно богата разнообразными природными ресурсами. Естественно, что для защиты этой экономической зоны необходимы множество средств обнаружения и поражения потенциального противника, посягающего на суверенное право России вести свою хозяйственную деятельность», — рассуждает Подберёзкин.

«Враждебное присутствие»

Как неоднократно отмечали в Минобороны и МИД РФ, одним из ключевых вызовов для России в Заполярье является военно-политическая активность Соединённых Штатов и их союзников. Западные государства проводят интенсивные учения, на которых отрабатывается выполнение различных боевых задач, в том числе высадка десанта.

В первой половине мая группа кораблей НАТО в составе трёх американских эсминцев и одного британского фрегата на несколько дней вошла в акваторию Баренцевого моря с целью демонстрации «приверженности свободе судоходства в арктических и европейских водах». Северный флот был вынужден взять на сопровождение четыре судна альянса, совершавшие манёвры вблизи рубежей РФ.

В Вашингтоне не скрывают, что недовольны развитием военной инфраструктуры Москвы в Заполярье. Так, в середине мая в Госдепе заявили, что США будут «реагировать на увеличивающееся присутствие России в Арктике». Как полагают в американском ведомстве, «Северный флот стремится поставить под угрозу Фареро-Исландский рубеж, чтобы в случае кризиса не дать Соединённым Штатам и Канаде отреагировать и направить подкрепление».

В марте 2020 года, выступая в конгрессе, глава Северного командования ВС США генерал Терренс О'Шонесси посетовал на «усиление враждебного присутствия в Арктике», не пояснив, что именно он имел в виду. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в январе 2020 года подчеркнул, что у НАТО «нет причин для того, чтобы привносить в Арктику военные методы работы».

В декабре прошлого года Александр Моисеев также выразил обеспокоенность относительно растущих в Заполярье амбиций Североатлантического альянса. По словам командующего СФ, заинтересованные в экономическом освоении региона иностранные государства исходят из возможности применения «военной силы».

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» в Атлантическом океане

РИА Новости

© Андрей Лузик

Эксперты считают, что напряжение на арктических рубежах продолжит возрастать. По их мнению, НАТО будет наращивать интенсивность учений в высоких широтах и развивать военную инфраструктуру.

В то же время аналитики обратили внимание на нехватку у стран-членов альянса, включая США, судов ледового класса, вооружений и специальных подразделений, приспособленных для выполнения задач в Заполярье.

«Развитие Северного флота происходит таким образом, чтобы количество сил и средств было адекватно угрозам, которые может создать противник. Безусловно, в нынешнем виде Северный флот способен парировать любые возможные посягательства и провокации со стороны иностранных государств. Более того, наши крейсеры — носители ядерного оружия, регулярно патрулируют Атлантику», — подчеркнул Леонков.

Эксперт полагает, что арсенал Северного флота позволяет уничтожать корабельные группировки неприятеля на дальних рубежах, обеспечивать эффективную противолодочную и противовоздушную оборону.

Аналогичной точки зрения придерживается и Алексей Подберёзкин, который подчеркнул, что СФ «имеет уникальное стратегическое значение».

«Северный флот максимально соприкасается со странами —членами НАТО, а США исходят из того, что Северная Атлантика — это их рубеж противолодочной обороны. Поэтому неслучайно Северный флот является самым мощным оперативно-стратегическим объединением ВМФ, где сосредоточены наиболее крупные и современные корабли», — подытожил Подберёзкин.