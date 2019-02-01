«Паразитирование на вопросах религиозной жизни»: Путин заявил о недопустимости вмешательства Киева в церковные вопросы

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости проводимого на Украине вмешательства государства в церковную жизнь. По словам российского лидера, прискорбно, что в ситуацию оказался втянут и Константинопольский патриархат. Эксперты считают, что киевская власть грубейшим образом попирает свободу вероисповедания в погоне за политическими очками.

Власти Украины своим вмешательством в церковные вопросы паразитируют на вопросах религиозной жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии по случаю 10-летия Поместного собора РПЦ и патриаршей интронизации.

«Мы видим и другие примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, завязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня на Украине», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия не намерена вмешиваться в вопросы церкви, тем более на Украине, однако готова сделать всё, чтобы защищать права человека.

«Государство, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела, мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более — в соседней суверенной стране, — сказал президент РФ. — Тем не менее оставляем за собой право реагировать и делать всё для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповеданий».

При этом Путин отметил и участие Константинопольского патриархата во вмешательстве в дела украинской православной церкви.

«Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь, его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей», — сказал глава российского государства.

Пока ни одна из поместных церквей не признала ПЦУ, равно как и не отозвала своего признания УПЦ, отметил в разговоре с RT депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Старцы Афона отказались ехать на интронизацию Епифания. Архиепископ Пирейский Серафим назвал признание ПЦУ «неканоническим решением», которое приведет к расколу и вреду всемирной православной церкви», — сказал депутат.

По словам парламентария, проект «Томос» был нужен для поднятия рейтинга президента и маскировки провалов в экономике, но он провалился.

«Даже тур Порошенко по городам и весям Украины не дал результатов: украинцы больше верят юмористу Зеленскому, чем клоуну Порошенко», — говорит Белик.

Он добавил, что все попытки действующего президента Украины спровоцировать столкновения на религиозной почве безрезультатны. «Порошенко катиться вместе со своим рейтингом в забвение», — подытожил депутат.

«Этот день войдёт или уже вошёл в историю Украины»

Напомним, новая религиозная структура — Православная церковь Украины (ПЦУ) — была создана 15 декабря в Киеве. В так называемом объединительном соборе принимал участие президент Украины Пётр Порошенко, а также представители раскольнических православных церквей страны.

«Сегодня 15 декабря… Этот день войдёт или уже вошёл в историю Украины, как день создания автокефальной поместной церкви Украины. День окончательного приобретения нашей украинской независимости от России», — сказал Порошенко.

При этом каноническая УПЦ Московского патриархата на соборе официально не присутствовала и не признала его итоги, как и созданную на нём ПЦУ. Томос о независимости был передан Константинопольским патриархом Варфоломеем новой церкви 6 января.

Не признали новую церковь также Русская, Сербская, Польская и Антиохийская церкви.

О своём признании ПЦУ заявил Вселенский патриархат и Элладская православная церковь. Кроме того, с большинством в один голос представители Болгарской церкви проголосовали за признание. Остальные поместные церкви со своей позицией не определились.

После образования новой церкви перед её главой Епифанием встал вопрос расширения числа приходов. Так, один из основных участников создания церкви, бывший предстоятель раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что Киево-Печерская лавра должны перейти в состав новой структуры.

«Бог создаст условия и им придётся. И я в это верю и убеждён, что это будет. Ибо эта святыня украинская и должна принадлежать украинской церкви, а не российской», — сказал он.

При этом Киево-Печерская лавра — это один из древнейших монастырей, заложенный в 1073 году. В 1990 году ЮНЕСКО внёс лавру в список Всемирного наследия.

«Где раскол — там злоба»

Кроме того, совершаются и нападения на приходы УПЦ Московского патриархата. Так, в ночь на 19 января сторонники ПЦУ напали на Свято-Троицкий храм УПЦ в селе Ростоки Тернопольской области. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.

«Рейдерская группа во главе трёх «священников» Киевского патриархата проникла в храм через боковые двери, не пустив в помещение ни настоятеля… ни его прихожан», — сказали они.

Случаи захвата происходили и ранее — в Житомирской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Сумской и Черниговской областях. Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл в интервью РИА Новости осудил насилие и захват храмов на Украине.

При этом он отметил, что «где раскол — там злоба», о чём и говорит захват храмов на Украине и избиение священников.

Украинское государство позиционирует себя в качестве демократического, но, на самом деле, грубо нарушает базовый принцип любого демократического общества — это невмешательство государство в церковные дела. Об этом RT заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«С одной стороны, украинская власть грубейшим образом попирает свободу вероисповедания, с другой стороны, преследует представителей самой крупной религиозной общины в своей стране, которую поддерживает большинство населения, манипулирует общественными настроениями, разжигает межрелигиозную рознь — это букет грубейших нарушений прав человека», — считает эксперт.

По его словам, это происходит в силу отсутствия других аргументов у политических элит — ни одно обещание нынешнего президента не выполнено.

«В этой ситуации — политического, экономического, социального кризиса — власть пытается набрать очки на религиозном вопросе, по сути, приводя к усилению раскола, и без того серьёзного, в украинском обществе», — сказал Шаповалов.