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Парасюк пригрозил Добкину «прилётом» из РПГ-22

27 ноября 2020, 23:20  •  124 • Украина

Экс-нардеп Владимир Парасюк и бывший глава Харьковской ОГА, экс-депутат ВР Михаил Добкин поскандалили в прямом эфире во время обсуждения событий на Майдане. «Обмен любезностями» произошёл в прямом эфире телеканала «Украина 24».

Ведущая программы по видеосвязи спросила Парасюка, правильно ли он поступил, обратившись к людям со сцены на Майдане, и доволен ли он результатами Евромайдана.

В ответ экс-нардеп заявил, что удивлен присутствием в студии некоторых гостей, и назвал их «украинофобами» и «коррупционерами».

«Я, честно говоря, шокирован в первую очередь от того, что если вы говорите о Революции достоинства, госпожа Наталья (ведущая, – Ред.), нельзя в студию приглашать украинофобов и коррупционеров», — указал Парасюк.

По его словам, события на Майдане стали «величественной страницей в истории Украины, в которой погибли люди».

Михаил Добкин не согласился с этим утверждением Парасюка:

«Да ладно, конечно же, великая страница».

В ответ Парасюк заявил, что хочет напомнить харьковскому политику, «что такое РПГ-22» и предупредил, что «может прилететь».

При этом Добкин нецензурно выразился в его адрес, заявив, что, будучи нардепом, в парламенте Парасюк «глаза опускал».

«Напоминает он мне! Ты себе напомни, что ты мне напоминаешь! Слышишь ты, бл*ть! В Верховной Раде ходил глаза опускал, а здесь уже, бл*ть, напоминать начал!» — парировал Добкин.

Парасюк продолжил:

«Я хочу напомнить для некоторых персон в этой студии, что такое РПГ-22. Это ручной гранатомет, который применяется против танков. И этот гранатомет очень легко справится с бронированным «Гелендвагеном» или «Мерседесом» С-класса. Поэтому я не угрожаю, я вас предостерегаю, что может «прилететь».

Добкин в ответ нецензурно послал Парасюка.

Момент конфликта Добкина с Парасюком на видео с 1:36:24 минуты:

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