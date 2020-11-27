Парасюк пригрозил Добкину «прилётом» из РПГ-22

Экс-нардеп Владимир Парасюк и бывший глава Харьковской ОГА, экс-депутат ВР Михаил Добкин поскандалили в прямом эфире во время обсуждения событий на Майдане. «Обмен любезностями» произошёл в прямом эфире телеканала «Украина 24».Ведущая программы по видеосвязи спросила Парасюка, правильно ли он поступил, обратившись к людям со сцены на Майдане, и доволен ли он результатами Евромайдана.В ответ экс-нардеп заявил, что удивлен присутствием в студии некоторых гостей, и назвал их «украинофобами» и «коррупционерами».«Я, честно говоря, шокирован в первую очередь от того, что если вы говорите о Революции достоинства, госпожа Наталья (ведущая, – Ред.), нельзя в студию приглашать украинофобов и коррупционеров», — указал Парасюк.По его словам, события на Майдане стали «величественной страницей в истории Украины, в которой погибли люди».Михаил Добкин не согласился с этим утверждением Парасюка:«Да ладно, конечно же, великая страница».В ответ Парасюк заявил, что хочет напомнить харьковскому политику, «что такое РПГ-22» и предупредил, что «может прилететь».При этом Добкин нецензурно выразился в его адрес, заявив, что, будучи нардепом, в парламенте Парасюк «глаза опускал».«Напоминает он мне! Ты себе напомни, что ты мне напоминаешь! Слышишь ты, бл*ть! В Верховной Раде ходил глаза опускал, а здесь уже, бл*ть, напоминать начал!» — парировал Добкин.Парасюк продолжил:«Я хочу напомнить для некоторых персон в этой студии, что такое РПГ-22. Это ручной гранатомет, который применяется против танков. И этот гранатомет очень легко справится с бронированным «Гелендвагеном» или «Мерседесом» С-класса. Поэтому я не угрожаю, я вас предостерегаю, что может «прилететь».Добкин в ответ нецензурно послал Парасюка.Момент конфликта Добкина с Парасюком на видео с 1:36:24 минуты: