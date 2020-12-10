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Парасюк предлагает украинцев-сепаратистов депортировать в Россию

10 декабря 2020, 16:35  •  91 • Украина

Всех граждан Украины с пророссийской позицией надо выслать в Россию, а тех, кто нарушил Конституцию, «предателей Украины» нужно лишать украинского гражданства.

Об этом заявил активист Майдана и «Революции Достоинства», экс-депутат Верховной Рады Владимир Парасюк в эфире программы «Все по беспределу» с Роксаной Руно на Apostrophe TV.

По его мнению, Украина может избавиться от сепаратистов очень быстро — лишив их гражданства и выслав из страны.

«То, что у нас есть часть людей, которые имеют пророссйискую позицию, это факт. Они никуда не денутся. Их просто надо отправить на истинную родину и поставить жирную точку. Да, это жестко, но так правильно.

Зачем их переубеждать? Когда люди нарушают прямые нормы закона, не какие-то там статьи Уголовного кодекса, а Конституцию Украины, они должны за это отвечать.

У нас четко написано, какое у нас государство, какая у нас система управления. И возражать этим вещам, стараться уничтожить это – преступление. Так за это надо отвечать.

Мы же не живем в анархической системе, мы живем в правовом государстве, Центральной Европе, у нас – безвизовый режим, нас уважают во всем мире. Все знают, что мы воюем, и мы позволяем каким-то фрикам рассказывать что «Украины не существует» или еще что», — заявил Парасюк.

Также он добавил, что за нарушение прямых норм закона лишать гражданства Украины нужно и политиков, которые позволяют себе высказывания в ущерб интересам Украины, и людей, которые за них голосуют.

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