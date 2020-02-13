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Парашюты и парашютные системы России и НАТО: характеристики и границы применения

13 февраля 2020, 18:54  •  39 • Аналитика

Госкорпорация «Ростех» собирается активнее осваивать мировой рынок парашютных систем. Но выдержат ли отечественные парашюты конкуренцию с продукцией иностранных компаний?


В состав госкорпорации «Ростех» входит холдинг «Технодинамика», в свою очередь включающий в себя НИИ парашютостроения и ряд специализированных предприятий. Именно продукция холдинга и должна быть представлена на мировом рынке.



В Иваново, где размещается один из крупнейших в России парашютных заводов «Полёт», согласно принятому осенью 2019 года решению, будет создаваться парашютный кластер для производства всех видов парашютных систем – "космических", спасательных, спортивных, грузовых, специального назначения.

По мнению многих экспертов, Россия и сейчас уверенно держит лидерство по "космическим" парашютным системам. Более того, у нашей страны практически нет конкурентов в этом направлении. Но вот в таком более востребованном сегменте, как парашюты для специальных операций, Россия пока проигрывает конкуренцию США и Израилю.

Причина тому не технические характеристики, по которым российские парашюты ничуть не хуже американских или израильских, а просчеты в маркетинговой стратегии: нашу продукцию плохо знают за пределами страны, отсюда и меньшая востребованность на мировом рынке (хотя российские парашютные системы интересны таким странам как Китай, Индия, ряд государств Юго-Восточной Азии и Латинской Америки).


Некоторые из российских парашютных систем, как подчеркивает заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Владимир Кочетков, не имеют аналогов в современном мире. В настоящее время на вооружении российских десантников и спецназовцев находятся такие парашютные системы как Д-10, Д-12, Д-6, «Арбалет-2», «Штурм», «Стайер». Например, «Штурм» позволяет десантироваться с высоты до 80 метров, а «Стайер» - до 8 тысяч метров. Различия обусловлены разными целями.

Основной российский парашют Д-10 позволяет прыгать с высоты не более 4 км и имеет ограничение по весу – 150 кг. В этом отношении он проигрывает новому американскому парашюту RA-1 Advanced Ram Air Parachute System. Ведь последний позволяет осуществлять прыжок с высоты до 7,6 км, а по весу выдерживает 200 килограмм – то есть, это и десантник, и все его боевое снаряжение и вооружение.


Система RA-1 Advanced Ram Air Parachute System призвана стать альтернативой используемой в американской армии системы МС-4 Ram Air Personnel Parachute.


Еще одна относительно новая американская парашютная система - Hi-5, разработанная Airborne Systems North America. Граница применения по высоте - до 7600 метров над уровнем моря. Был представлен и доработанный вариант парашютной системы той же компании, способный поднять груз до 250 кг.

Кроме того, востребована США и армиями стран НАТО система воздушной доставки морских катеров MCADS (Maritime Craft Aerial Delivery System) компании Airborne Systems, получившая одобрение британских и французских военных. Кроме доставки морских катеров, в Великобритании и Франции рассматривают возможность переброски с помощью этой системы и автомобилей, другой техники и специальных грузов.

В начале 2020 года стало известно, что Пентагон представил запрос на разработку и создание нового парашюта, который должен заменить RA-1. От новой конструкции требуют соответствия следующим характеристикам: подъем веса не менее 158 кг, высота прыжка – до 10,7 км.

Между тем, еще в 2016 г. Ивановский парашютный завод создал «Дальнолёт» - своеобразный гибрид парашюта и параплана для Сил специальных операций. Такой парашют позволяет десантироваться с высоты до 12 км и выдерживать вес до 190 кг. Совершать полет на таком парашюте можно при условии ветра до 15 м/с.


В 2016 г. российский спецназ получил новую парашютную систему специального назначения «Арбалет-2», разработанную НПП «Звезда» и предназначенную для нужд спецподразделений. Эта парашютная система не уступает американским, позволяя совершать прыжки с высоты до 4 км и поднимая груз до 160 кг. Что интересно, система хорошо зарекомендовала себя во время учений спецназа в Арктике. Одним из ее основных достоинств, по мнению специалистов, является высокая маневренность.



Постоянно совершенствуются и парашютные системы, предназначенные для десантирования специальных грузов и военной техники, например - «Бахча-У-ПДС» для десантирования БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем, управляемая планирующая система ОКР «Горизонталь-4000», которая способна сбросить до 4 тонн груза в назначенный участок.

Сейчас «Ростех» планирует выйти на международный рынок со специальным парашютом «Шанс». Это не военный, а спасательный парашют. Прыгать с ним можно минимум с высоты 9-этажного дома, причем специальная подготовка не требуется.

Как утверждают в «Ростехе», в мире фактически отсутствуют подобные парашютные системы, поэтому Россия может стать первопроходцем. Кстати, поводом для начала работ над «Шансом», которые проводил НИИ парашютостроения, стал теракт в США 11 сентября 2001 года. Именно подобных систем, позволявших прыгать из окон горящего небоскреба, тогда так не хватало американцам.

Таким образом, у России сейчас появилась возможность заявить о себе на рынке парашютных систем с новым, не имеющим аналогов продуктом, и это свидетельствует о большом потенциале нашей страны в направлении разработки и выпуска парашютов, отличающихся высоким качеством, техническими характеристиками и востребованностью для военных и гражданских нужд.
Илья Полонский

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