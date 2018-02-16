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Паранойя президента Литвы: Россия в течение 48 часов атакует Польшу, Прибалтику и Арктику

16 февраля 2018, 02:09  •  310 • Политика
Даля Грибаускайте рассказала о своем страхе перед Россией.
Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что Россия готова за 48 часов начать атаку на Прибалтийские республики, Польшу и Арктику. Об этом она рассказала в интервью польскому порталу Forsal.
По словам Грибаускайте, главным доказательством "агрессивных намерений" России являются прошлогодние российско-белорусские военные учения "Запад-2017". Президент Литвы уверяет, что маневры показали: российские войска за двое суток готовы начать захват Польши, Прибалтики и даже Арктики.
"Россия будет готова к началу атаки в течение 48 часов через линию границы с государствами НАТО: Прибалтийскими государствами, Польшей и даже в регионе Арктики", - цитирует издание Далю Грибаускайте.
Еще одним аргументом в пользу "опасности" России президент Литвы называет размещение российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области. Глава Литвы уверяет, что теперь пол-Европы находится под ударом. В этой связи президент-паникер обещает и дальше тратить огромные суммы денег на закупку американского оружия.
"Мы создали силы быстрого реагирования, инвестируем два процента ВВП в нашу обороноспособность, модернизируем армию. Это те уроки, которые мы извлекли из поведения России", - сказала Грибаускайте.
При этом главу Литвы не смущает тот факт, что военный блок НАТО постоянно проводит военные учения у границ России. Кроме того, в Министерстве обороны России неоднократно объясняли, что ракетные комплексы и другое оружие размещено в Калининградской области в ответ на высокую концентрацию войск НАТО у российских границ.

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