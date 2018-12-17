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Паранойя: Порошенко зачистит чиновников с российскими родственниками

17 декабря 2018, 17:39  •  114 • В России

Под конец своего срока Петр Порошенко, похоже, решил окончательно обрушить свой рейтинг даже среди потенциально лояльной прослойки чиновничества. Иначе объяснить его очередную самоубийственную инициативу очень сложно. Выступая на пресс-конференции он заметил, что на Украине есть большое количество госслужащих, у которых есть родственники в России, в том числе - в Крыму.

- Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах, - заявил президент. - Как только проверка будет закончена, если станет вопрос по ответственности или увольнению, за мной не заржавеет.

Вообще, на Украине очень тяжело найти жителя, у которого бы не было родственников в России. И если это попытка построения новой нации, свободной от «токсичных» родственных уз, то она явно потерпит крах.

Кстати, на месте СБУ я бы прямо с Петра Алексеевича и начал. Потому как негоже президенту, издающему такие указания, самому иметь компрометирующие связи. А его невестка, как известно, - родом из России. Юлия Алиханова, жена старшего сына Порошенко Алексея, - уроженка Санкт-Петербурга.

Известно, что ради свадьбы она приобрела украинское гражданство. Однако избавилась ли она при этом от российского паспорта, доподлинно неизвестно. В любом случае, у нее-то в Питере остались родители, к которым Порошенко еще не будучи президентом, частенько наведывался. А значит Порошенко, как и другие госслужащие, потенциальный «агент ГРУ». По тонкому льду ходит Петр Алексеевич.

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