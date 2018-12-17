Паранойя: Порошенко зачистит чиновников с российскими родственниками

Под конец своего срока Петр Порошенко, похоже, решил окончательно обрушить свой рейтинг даже среди потенциально лояльной прослойки чиновничества. Иначе объяснить его очередную самоубийственную инициативу очень сложно. Выступая на пресс-конференции он заметил, что на Украине есть большое количество госслужащих, у которых есть родственники в России, в том числе - в Крыму.

- Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах, - заявил президент. - Как только проверка будет закончена, если станет вопрос по ответственности или увольнению, за мной не заржавеет.

Вообще, на Украине очень тяжело найти жителя, у которого бы не было родственников в России. И если это попытка построения новой нации, свободной от «токсичных» родственных уз, то она явно потерпит крах.

Кстати, на месте СБУ я бы прямо с Петра Алексеевича и начал. Потому как негоже президенту, издающему такие указания, самому иметь компрометирующие связи. А его невестка, как известно, - родом из России. Юлия Алиханова, жена старшего сына Порошенко Алексея, - уроженка Санкт-Петербурга.

Известно, что ради свадьбы она приобрела украинское гражданство. Однако избавилась ли она при этом от российского паспорта, доподлинно неизвестно. В любом случае, у нее-то в Питере остались родители, к которым Порошенко еще не будучи президентом, частенько наведывался. А значит Порошенко, как и другие госслужащие, потенциальный «агент ГРУ». По тонкому льду ходит Петр Алексеевич.