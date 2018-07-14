«Паранойя охватила английское общество»: как продвигается расследование отравления британцев в Эймсбери

Британская полиция сообщила об обнаружении флакона с остатками нервно-паралитического вещества дома у пострадавшего в Эймсбери Чарли Роули. Скотленд-Ярд полагает, что именно в этой ёмкости содержалась субстанция, от которой скончалась Дон Стёрджесс, жившая с Роули. Отмечается, что проведённый в лаборатории «Портон-Даун» анализ якобы показал содержание в бутылке вещества А-234. Между тем посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон продолжает избегать сотрудничества с Москвой в расследовании этого инцидента.

Британские следователи сообщили об обнаружении флакона с остатками нервно-паралитического вещества в доме отравившегося в Эймсбери британца Чарли Роули. По сообщению Скотленд-Ярда, полиция полагает, что именно эта ёмкость стала источником смертельного вещества, от которого 8 июля скончалась Дон Стёрджесс.

«Небольшая бутылка была обнаружена во время обыска в доме Чарли Роули в Эймсбери в среду, 11 июля. Она была доставлена в лабораторию в Портон-Дауне для исследования. После проверки учёные подтвердили нам, что содержащееся в бутылке вещество — это «Новичок» (А-234. — RT)», — говорится в пресс-релизе британской полиции.

«Будут проведены дальнейшие научные тесты, чтобы попытаться установить, принадлежит ли это вещество к той же партии, которой отравили Сергея и Юлию Скрипалей в марте. Это остаётся главным приоритетом расследования», — заявили в Скотленд-Ярде.

Там отметили, что следствию предстоит установить, откуда взялась бутылка, и как она оказалась в доме Роули.

Глава контртеррористического управления британской полиции Нил Басу назвал обнаружение ёмкости с нервно-паралитическим агентом «значительным и позитивным» сдвигом в расследовании. Вместе с тем он отметил, что полицейские кордоны пока не будут сняты, поскольку правоохранительные органы не могут гарантировать, что в районе инцидента больше не осталось опасного вещества.

«Я понимаю, что эта тема вызывает большой интерес, однако на данном этапе мы не в том положении, чтобы раскрывать какие-либо дополнительные детали относительно бутылочки», — подчеркнул Басу.

По его словам, на месте инцидента в Эймсбери продолжают работать около 100 сотрудников контртеррористических подразделений, а также их коллеги из графства Уилтшир.

«Офицеры из следственной группы поговорили с Чарли и продолжат общаться с ним, чтобы установить, как он и Дон были заражены. Эти контакты осуществляются в тесном взаимодействии с госпиталем и врачами», — рассказали в Скотленд-Ярде.

Также сообщается, что вскрытие 44-летней Дон Стёрджесс назначено на вторник, 17 июля. При этом отмечается, что её сожитель Чарли Роули находится в госпитале Солсбери в сознании, но в стабильно тяжёлом состоянии.

В полиции добавили, что риск для населения Солсбери и Эймсбери в связи с последними событиями остаётся низким, однако в качестве меры предосторожности министерство здравоохранения Англии советует не подбирать на улице «неизвестные предметы, такие как шприцы, иглы, косметику или аналогичные вещи из металла, пластика или стекла».

Совет остаётся прежним: «Если вы чего-то не роняли, не поднимайте это».

© Henry Nicholls

Reuters

«Коммуникации на самом деле никакой»

На этом фоне британская сторона по-прежнему продолжает избегать сотрудничества с Москвой по расследованию инцидентов с отравлениями в Солсбери и Эймсбери, заявил российский посол в Великобритании Александр Яковенко в эфире телеканала «Россия 1»

«Коммуникации на самом деле никакой. Потому что я предложил встретиться бывшему министру иностранных дел Борису Джонсону — он отказался. Мне аккуратно дали понять, что министр иностранных дел не готов», — рассказал Яковенко.

Дипломат отметил, что он попытался связаться с министром внутренних дел Соединённого Королевства Саджидом Джавидом после того, как он заявил, что ждёт звонка из Москвы. Однако «там тоже гробовое молчание».

Посол связал это с тем, что Лондону «просто нечего сказать», и поэтому британцы не отвечают на запросы российских коллег. Причём сотрудничество и связь отсутствует как по линии внешнеполитического ведомства, так и по линии правоохранительных органов.

Он добавил, что Москва рассчитывает получить от британской стороны информацию о том, какого рода вещество было обнаружено в Эймсбери и насколько этот инцидент вписывается в общую ситуацию с «таинственными отравлениями», которые происходят недалеко от лаборатории «Портон-Даун».

«Мы уже требовали от британской стороны раскрыть информацию о ведущихся там исследованиях и имеющемся производстве боевых отравляющих веществ. Пока британские власти нам ничего не ответили, но этот случай наводит на мысль о том, что вполне возможно речь может идти о какой-то утечке из этой лаборатории. Этого исключать нельзя», — отметил Яковенко.

«Британцы — мастера всяких интриг»

По словам президента Центра социальных и политических исследований Георгия Фёдорова, развитие истории с отравлением двух человек в Эймсбери вполне укладывается в новую модель поведения Великобритании.

«С моей точки зрения, это паранойя, которая охватила английское общество. То же самое пытались делать с так называемым отравлением Литвиненко... И очень долго англичане пытались из этого делать информационный повод. Касаемо дела Скрипалей, всем понятно, что это был какой-то водевиль, поскольку ничего серьёзного никто не нашёл, все живы—здоровы... Поэтому, чтобы сохранить лицо, необходимо какое-то продолжение данной истории, чтобы потом попытаться чуть-чуть напугать общество и сказать, что это всё рецидивисты-русские, которые ходят по Лондону и везде разбрасывают такие бутылки», — сказал он.

Собеседник RT также предположил, что нагнетание ситуации в отношениях с Россией с британской стороны закончится нескоро.

«Мне кажется, это будет продолжаться до тех пор, пока будет выгодно Великобритании в каких-то своих политических соображений. Понятно, что британцы — мастера всяких интриг и в своё время очень много детективов хороших написали. Поэтому, думаю, это будет сериал», — заключил эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что для британской информационной среды в принципе характерно введение новых деталей по ходу развития событий.

«Это вызывает чувство формирования какого-то сценария прямо по ходу пьесы. Конечно, это вызывает очень много скепсиса... к тому, что британские власти пытаются искусственно придать инциденту российское звучание», — заявил RT эксперт.